Услугина довольна 15-м местом в спринте на ЧМ в Хохфильцене

Российская биатлонистка Ирина Услугина, показавшая лучший результат среди россиянок в спринте на чемпионате мира в Хохфильцене, осталась довольна своим дебютом. Спортсменка, ставшая 15-й, подчеркнула, что сохраняла спокойствие во время гонки.

– Все это время я была в итальянском Риднау. Утром проснулась и после завтрака отправилась на тренировку. Посредине занятия пришел доктор команды Николай Лагуточкин и сказал, что нужно срочно выезжать в Хохфильцен – бежать спринт. Для меня это не стало особым шоком, потому что меня предупреждали, что, несмотря на статус запасной, я могу в любое время понадобиться на чемпионате мира. Но надежд на выступление в главном соревновании сезона, если честно, было немного. Думала об этапе Кубка мира в Корее и мысленно уже распрощалась с главным стартом сезона, – рассказала Услугина.

– Кому-то успели сообщить о том, что выступите в спринте?

– Перед отъездом позвонила мужу Сергею и сказала, что сегодня выступаю на чемпионате мира. Он только спросил, как так получилось, но я объяснила, что мне некогда, и уехала в Австрию. Супруг позвонил моей маме. К счастью, она успела к телевизору точно к моему старту.

– Вы не успели испугаться такой свалившейся ответственности?

– Думаю, что я не успела даже настроиться. Когда думаешь о гонке, то приходит мандраж. Хочешь показать себя во всей красе. А в спринте было абсолютное спокойствие.

– Тренеры перед гонкой какие-то напутствия давали?

– Старались успокоить, говорили, чтобы не переживала за результат, а просто показала то, на что сегодня способна. В целом, считаю, дебют получился неплохим.