Уши Дизль: "Некоторые шведские биатлонистки отказались работать с Пихлером из-за тяжелых тренировок"

Двукратная олимпийская чемпионка немка Уши Дизль рассказала, что несколько шведских биатлонисток отказались от работы под руководством главного тренера Вольфганга Пихлера. Специалист, с 2011 по 2014 год работавший со сборной России, вернулся в шведскую команду в 2015 году.

- Я знаю, что несколько спортсменок отказались работать с Вольфгангом, - цитирет sverigesradio.se Дизль. - Я слышала, что для многих из них тренировки слишком тяжелые. Но на мой взгляд, это не очень хорошо. Работать нужно много и усердно.

- Если Пихлер уйдет, сможете ли вы возглавить эту сборную?

- Не думаю, что биатлонистки этому обрадуются, потому что им тогда придется много работать.