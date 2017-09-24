Ульяна Кайшева: "Живем с Кристиной Резцовой в одной комнате, у нас будто есть какое-то соперничество"

Ульяна Кайшева из сборной Удмуртии осталась довольна вторым местом команды в женской эстафете на чемпионате России по летнему биатлону. Удмуртия использовала 13 дополнительных паторонов и уступила более минуты Тюменской области.

- Серебро – это хороший результат. Наша команда сегодня, можно сказать, плохо проявила себя на стрельбе, - цитирует официальный сайт СБР Кайшеву. - Слава богу, что обошлось без штрафных кругов. Но все равно достаточно много допов.

На последний круг мы уходили вместе с Кристиной (Резцовой. - Прим. "СЭ"). Это было напряженно и очень интересно. На самом деле, мне запомнился только последний круг и стрельба, когда я использовала все дополнительные, и Кристина тоже сразу за мной закончила стрельбу. В последнее время на сборах мы с ней постоянно живем в одной комнате, у нас как будто есть какое-то соперничество. Она перед гонкой напоминала, что мы бежим вместе на этапе, будем бороться, похоже, все будет сложно. Так и получилось. И сделать отрыв получилось только на последнем подъеме