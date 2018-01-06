Ульяна Кайшева: "Я полностью восстановилась и готова к битве!"

Россиянка Ульяна Кайшева чувствует себя в хорошей форме после паузы в соревнованиях Кубка IBU. На этапе в словацком Брезно-Осрбли Кайшева выиграла спринт, упрочив лидерство в общем зачете.

– Я очень довольна победой, – цитирует официальный сайт IBU Кайшеву. – Честно говоря, утром чувствовала себя не очень хорошо из-за пасмурной серой погоды. Но победа очень мотивирует. Думаю, что за время перерыва я полностью восстановилась и готова к битве!