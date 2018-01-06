Ульяна Кайшева: "Я полностью восстановилась и готова к битве!"

Россиянка Ульяна Кайшева чувствует себя в хорошей форме после паузы в соревнованиях Кубка IBU. На этапе в словацком Брезно-Осрбли Кайшева выиграла спринт, упрочив лидерство в общем зачете.
– Я очень довольна победой, – цитирует официальный сайт IBU Кайшеву. – Честно говоря, утром чувствовала себя не очень хорошо из-за пасмурной серой погоды. Но победа очень мотивирует. Думаю, что за время перерыва я полностью восстановилась и готова к битве!
maksimalist
Из интервью Пихлера перед ОИ в Сочи. Еще у меня есть революционная идея – подключить Кайшеву», – рассказал Пихлер в эфире «Эха Москвы». Вы несколько раз говорили, что хотите видеть в составе сборной России юниорку Ульяну Кайшеву. Вольфганг Пихлер: «Возможно, в нашу группу добавиться ещё одна биатлонистка из резерва» 7 мая 2013 (13:30, вторник) 30 25 Весь спорт — Если бы я мог выбирать, я бы взял Кайшеву в команду, но по решению руководителей Союза биатлонистов России спортсменка будет тренироваться в составе молодёжной сборной. Хотя, возможно, Кайшева присоединится к нашей группе в ноябре. Думаю, она способна на многое... ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР СБОРНОЙ СЧИТАЕТ РЕВОЛЮЦИОННОЙ ИДЕЕЙ ВЗЯТЬ ПЕРСПЕКТИВНУЮ СПОРТСМЕНКУ!!! КТО ОСТАНОВИТ ТЮМЕНСКИЙ ОБКОМ?!
22:34 6 января
Lukaku
Бандерша Анфиска не даст своих истеричных личинок в обиду. Этот бордель никогда не закроется до тех пор, пока там будут менять диваны с шифоньерами, а не жирующих в нём товарок. Ульянке же впору осваивать китайский язык и в 22-м она наконец-таки станет чемпионкой на глазах у новых соотечественников.
22:05 6 января
Valdis_75
Дайте догадаюсь. Поставят в плюсовую температуру (как Миронову) последней на одну гонку. А потом скажут: "Ну вот видите, не тянет Ульяна КМ". Зато виролайнен будет опять в составе сборной. А ничего, что у Кайшевой не будет возможности адаптироваться к Рупольдингу? Ну мы это действительно (тут прав Andre_Saratov) видели это в прошлом году. А потом ДИКО удивляемся, от чего наши спортсменки бегут из страны как черт от ладана. Я не удивлюсь, если Падчуфарова обнаружится в каком-нибудь Казахстане или в какой-нибудь Корее и у неё ВНЕЗАПНО закончатся все проблемы со здоровьем. Насколько хватит терпения у Кайшевой я вообще хз. Судя по всему скоро лопнет терпение и у Акимовой с такими "чудо" тренерами, а также у Сливко.
20:58 6 января
Andre_Saratov
Погода будет плюсовая, трасса разбита для стартующих среди последних... История прошлого года повторится...
15:05 6 января
slovogospoda
Готов поспорить что её моментально отчислят как только она приедет например ниже 40-го места в Рупольдинге...Даже несмотря на уже второй год практически полного доминирования зимой..
15:05 6 января
PallMall
С упырями и вредителями из СБР?
14:58 6 января
maksimalist
К сожалению, тюменский обком победить невозможно!!! Хотя винтовка есть...
14:54 6 января