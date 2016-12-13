17:40 | БИАТЛОН

Ульяна Кайшева: "Я не переживаю, что не поехала на этап в Нове-Место"

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Биатлонистка Ульяна Кайшева призвала своих болельщиков не беспокоиться по поводу того, что она не попала в состав сборной России на третий этап Кубка мира в Нове-Место. На этапе Кубка IBU спортсменка завоевала серебро в спринте и золото в гонке преследования. Кроме того, стала первой вместе с командой в смешанной эстафете. Несмотря на успехи Кайшевой, тренерский штаб сборной решил не проводить ротацию в основной команде.

"Дорогие болельщики, не переживайте пожалуйста, что я в этот раз не поехала на КМ. Я не переживаю, так как в этой ситуации можно найти плюсы", - написала Кайшева в Instagram.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Братчанин

А никто и не переживает... Всё равно, ни стрельбы, ни хода.

18:40

Vinny_Puh1

Толстозадую Слепую кто-то похоже имеет в очко.

18:10

Урфин_Я

А я вот не уверен, что она от души и от себя это сказала... думаю "попросили"... резонанс-то уже реально не шуточный!!!

18:09

defender_8

Плюсы очевидны. Чем дольше Слепцова в сборной, тем глубже лужа, куда окунулся СБР. У них что, тотализатор? Все ставят на проигрыш Сепцовой? Не переживай, Ульяна. Ты ещё молодая и мы с тобой связываем надежды на прекращение этого позора.

18:03

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