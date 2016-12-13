Ульяна Кайшева: "Я не переживаю, что не поехала на этап в Нове-Место"

Биатлонистка Ульяна Кайшева призвала своих болельщиков не беспокоиться по поводу того, что она не попала в состав сборной России на третий этап Кубка мира в Нове-Место. На этапе Кубка IBU спортсменка завоевала серебро в спринте и золото в гонке преследования. Кроме того, стала первой вместе с командой в смешанной эстафете. Несмотря на успехи Кайшевой, тренерский штаб сборной решил не проводить ротацию в основной команде.

"Дорогие болельщики, не переживайте пожалуйста, что я в этот раз не поехала на КМ. Я не переживаю, так как в этой ситуации можно найти плюсы", - написала Кайшева в Instagram.