Ульяна Кайшева: "Я не переживаю, что не поехала на этап в Нове-Место"

Биатлонистка Ульяна Кайшева призвала своих болельщиков не беспокоиться по поводу того, что она не попала в состав сборной России на третий этап Кубка мира в Нове-Место. На этапе Кубка IBU спортсменка завоевала серебро в спринте и золото в гонке преследования. Кроме того, стала первой вместе с командой в смешанной эстафете. Несмотря на успехи Кайшевой, тренерский штаб сборной решил не проводить ротацию в основной команде.
"Дорогие болельщики, не переживайте пожалуйста, что я в этот раз не поехала на КМ. Я не переживаю, так как в этой ситуации можно найти плюсы", - написала Кайшева в Instagram.
Братчанин
А никто и не переживает... Всё равно, ни стрельбы, ни хода.
18:40
Vinny_Puh1
Толстозадую Слепую кто-то похоже имеет в очко.
18:10
Урфин_Я
А я вот не уверен, что она от души и от себя это сказала... думаю "попросили"... резонанс-то уже реально не шуточный!!!
18:09
defender_8
Плюсы очевидны. Чем дольше Слепцова в сборной, тем глубже лужа, куда окунулся СБР. У них что, тотализатор? Все ставят на проигрыш Сепцовой? Не переживай, Ульяна. Ты ещё молодая и мы с тобой связываем надежды на прекращение этого позора.
18:03