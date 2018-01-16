17:05 | Биатлон

Ульяна Кайшева: "Трасса в Антхольце похожа на удмуртский лес. Чувствую себя как дома"

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Российская биатлонистка Ульяна Кайшева сообщила, что трасса в Антхольце является ее любимой из тех, которые представлены на Кубке мира. По словам 23-летней спортсменки, местность на которой пролегает маршрут, похожа на удмуртский лес, поэтому она чувствует себя как дома.

– Я здесь второй раз, в прошлом году тоже была. Это мое любимое место из кубковых, где я была, – приводит "Калашников Media" слова Кайшевой. – Мне нравится природа и трасса. Трасса похожа немного на удмуртский лес. Я здесь чувствую себя как дома.

Дополнительная информация

https://kalashnikov.media/media/videolibrary/4521894

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Союз Аполлонович

Уля, верим!

17:55

Bache Gabrielsen

Покажи класс, Ульяна !

17:29

Serenky25

Есть шанс, что удмуртские тигры загрызут "конкурентов". Губошлепа кстати тоже было бы не плохо. Он откормленный.

17:14