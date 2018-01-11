Ульяна Кайшева: "По ходу гонки у меня отвалился диоптр. Это помешало при стрельбе"

Россиянка Ульяна Кайшева после индивидуальной гонки на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге отметила, что не выложилась на полную. Спортсменка также добавила, что по ходу гонки потеряла диоптр.

– На первой стрельбе было все в порядке, была уверена, но на второй, когда я встала, то обнаружила, что нет диоптра, – сказала во флеш-интервью Кайшева. – Видимо, он отвалился по ходу гонки. Не знаю, почему это произошло, может я недостаточно сильно его закрепила, но раньше такого не было. Из-за этого, конечно, было очень тяжело пристреливаться. На третьей и четвертой стрельбе мне дали запасную винтовку. Хорошо, что я вчера ее пристреливала, но это не мое оружие и поэтому не получилось закрыть все мишени. Под конец ходом я начала сдавать? Это, наверно, из-за того, что на меня давила эта ситуация с винтовкой. Старалась, терпела, но после финиша почувствовала, что не выложилась на полную.

Напомним, что Кайшева заняла 89-е место, допустив шесть промахов.

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