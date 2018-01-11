Ульяна Кайшева: "По ходу гонки у меня отвалился диоптр. Это помешало при стрельбе"

Россиянка Ульяна Кайшева после индивидуальной гонки на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге отметила, что не выложилась на полную. Спортсменка также добавила, что по ходу гонки потеряла диоптр.
– На первой стрельбе было все в порядке, была уверена, но на второй, когда я встала, то обнаружила, что нет диоптра, – сказала во флеш-интервью Кайшева. – Видимо, он отвалился по ходу гонки. Не знаю, почему это произошло, может я недостаточно сильно его закрепила, но раньше такого не было. Из-за этого, конечно, было очень тяжело пристреливаться. На третьей и четвертой стрельбе мне дали запасную винтовку. Хорошо, что я вчера ее пристреливала, но это не мое оружие и поэтому не получилось закрыть все мишени. Под конец ходом я начала сдавать? Это, наверно, из-за того, что на меня давила эта ситуация с винтовкой. Старалась, терпела, но после финиша почувствовала, что не выложилась на полную.
Напомним, что Кайшева заняла 89-е место, допустив шесть промахов.
Ded vsegda odet
Миронова не выйграет на IBU.
20:37 11 января
maksimalist
Шизофрения Коновала впечатляет. Если Миронова успешно выступит на Кубк IBU, мы рассмотрим вопрос по ее участию в Олимпиаде. То, что Кайшева - лидер Кубка IBU, имеет один шанс попасть на Олимпиаду в зависимости от индивидуальной гонки несправедливо. У Кайшевой 5 побед и подиум, у Мироновой - ни одной и она имеет шанс по кубку IBU, а Кайшева - нет. Хватит это терпеть!!! Все, кто разбирается в биатлоне, понимают, что ее запихивают в индивидуальную гонку, где она не сильна, как и Шипулин, чтобы слить. Так зачем еще прицел сбивать. Что за подставы? Кто в команде отвечает за оружие? Морально расстрелять!!! Только подтвердил, что Тюменский обком существует и на примере Мироновой и Кайшевой это вопиюще видно. Почему за победу Мироновой на Кубке IBU ее будут рассматривать на Олимпиаду, а Кайшеву - нет? Кто так велел?! ПРО ВИРОЛАЙНЕН И ПРИЦЕЛ НИЧЕГО НЕ ГОВРИЛ! Считаю, что в эстафете Кайшева должна заменить именно Сливко. С Кайшевой лично не знаком. По одной индивидуальной гонке судят только ярые сторонники Тюменского обкома или люди, которые ничего не смыслят в биатлоне. Что лучше? Пусть Ульяна уйдет выступать за другую команду и начнет выигрывать медали ИЛИ ОНА БУДЕТ ВЫИГРЫВАТЬ ИХ ДЛЯ РОССИИ?! Опомнитесь, пока не поздно...
20:29 11 января
tryam
в эстафету ее срочнооо
19:18 11 января
pahom-17
ну почему все хорошее достается нам?
19:03 11 января
Садык
Это тренера организовали,что бы везти своих(черепах Сливко.....)на Олимпиаду,ВОТ ТАК!
18:41 11 января
maksimalist
Про происки не удивлюсь, про кнопки в коньках и бутсах и подпил страховых лямок знаем. Ульяну на эстафету!!! Если нет, то эту команду необходимо назвать Слив Ко. Ничего личного.
18:26 11 января
Пятачок
Как-то тревожно становится после этого случая с Кайшевой. Черт с ним с диоптром, а вдруг у наших "мальчиков" что-нибудь отвалится? Не все же можно привинтить на место. Надо перед гонкой тщательно проверять, все ли стоит крепко.
18:19 11 января
aliser
блатные открутили ...
18:08 11 января
denmu87
блин у вас всегда че то отваливается)))может надо завязывать уже со спортом!
18:07 11 января
rusfed 2.0
Происки конкуренток по сборной )
18:05 11 января