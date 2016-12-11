15:17 | БИАТЛОН

Ульяна Кайшева: "Не расслаблялась, даже зная о своем большом отрыве"

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Россиянка Ульяна Кайшева осталась довольна своей победой в гонке преследования на этапе Кубка IBU в Риднауне. Она не допустила ни одного промаха и оторвалась от ближайшей преследовательницы почти на полторы минуты.

– Не очень приятно, что выигравшая спринт Анастасия Меркушина не смогла стартовать, – цитирует официальный сайт IBU Кайшеву. – Без нее борьба была неполноценной. Но сильных конкурентов за моей спиной хватало. Я старалась работать до конца, даже на последнем круге, когда знала, что у меня большой отрыв. Не позволила себе расслабиться.

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