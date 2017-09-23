Ульяна Кайшева: "На чемпионате России порадовали и стрельба, и ход"

Ульяна Кайшева осталась довольна своим выступлением в спринте на чемпионате России по летнему биатлону. Спортсменка заняла первое место, второй стала Валентина Телицина, третьей - Дарья Виролайнен.

- Эмоции от гонки только положительные – порадовали и стрельба, и ход, - цитирует официальный сайт СБР Кайшеву. - Но гонка сложилась очень тяжело. С первого круга было сложно заставить мышцы работать в полную силу из-за того, что прохладно. После летнего сезона не привыкла к этому холоду. Но потом вработалась, все пошло нормально.

Думаю, что опыт участия здесь в летнем чемпионате мира помог, даже дал преимущество. Все аспекты дистанции были известны, понятны. Я знала, где как нужно идти.

К новому сезону я готовлюсь в резервной команде вместе с Виталием Норициным и Павлом Ланцовым. Впечатления от работы хорошие. Мы анализируем каждую гонку, тренировку, стрельбу, технику. Считаю, что работа идет плодотворно и уже есть результаты.