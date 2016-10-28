Ульяна Кайшева: "Мечтала попасть в сборную на Олимпиаду-2014, но упустила шанс"

Чемпионка юношеских Олимпийских игр-2012, абсолютная чемпионка мира среди юниоров-2013 Ульяна Кайшева подчеркнула, что рассчитывала поехать на Олимпиаду в Сочи. По ее словам, ей для этого не хватило настойчивости.

- Вы ведь наверняка мечтали об Олимпийских играх, когда за год до них стали абсолютной чемпионкой мира среди юниоров?

– Конечно мечтала, причем очень сильно. Это я и называю упущенным шансом. Нужно было, наверное, быть более напористой, более целеустремленной, использовать любую возможность для того, чтобы начинать соревноваться со взрослыми, а не соглашаться безропотно с тем, что у меня все впереди, как говорили тренеры. Возможно, все могло бы сложиться в этом случае совершенно иначе. (Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ)

Полностью интервью Кайшевой