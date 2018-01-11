Ульяна Кайшева: "Хотелось бы поскорее забыть эту гонку"

Россиянка Ульяна Кайшева после индивидуальной гонки на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге отметила, что перед стартом чувствовала себя прекрасно, передает спецкор "СЭ" Владимир ИВАНОВ. Спортсменка также добавила, что ей хочется поскорее забыть эту гонку.

– Чувствовала себя прекрасно, хорошо размялась и пристрелялась, – сказала Кайшева. – Бежала тоже нормально, но на последнем кругу настроение стало совсем упадническое, и я не смогла удерживать скорость. Мои промахи связаны с поломкой винтовки – открутился диоптр. По ходу дистанции пришлось менять винтовку. Хотелось бы поскорее забыть эту гонку.

Напомним, что Кайшева заняла 89-е место, допустив шесть промахов.

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