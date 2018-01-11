Ульяна Кайшева: "Хотелось бы поскорее забыть эту гонку"

Россиянка Ульяна Кайшева после индивидуальной гонки на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге отметила, что перед стартом чувствовала себя прекрасно, передает спецкор "СЭ" Владимир ИВАНОВ. Спортсменка также добавила, что ей хочется поскорее забыть эту гонку.
– Чувствовала себя прекрасно, хорошо размялась и пристрелялась, – сказала Кайшева. – Бежала тоже нормально, но на последнем кругу настроение стало совсем упадническое, и я не смогла удерживать скорость. Мои промахи связаны с поломкой винтовки – открутился диоптр. По ходу дистанции пришлось менять винтовку. Хотелось бы поскорее забыть эту гонку.
Напомним, что Кайшева заняла 89-е место, допустив шесть промахов.
post12
из наших она лучшая в лыжном ходе сегодня была, 10 сек от виролайнен и при этом 2 круга последних в пол силы бежала. вы что идиоты? кайшева и юрлова сейчас вне конкуренции
00:18
WRP
Бегут , потом хотят забыть , потом снова бегут. Не помнят просто то, что хотели бы забыть. День Сурка.
20:09 11 января
nailsh78
Губернев ж кричал надо вызывать у кого прет ) - разного уровня соревнования то )) бестолочь
19:17 11 января