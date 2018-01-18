Ульяна Кайшева: "Это самая тяжелая гонка в этом году"

Российская биатлонистка Ульяна Кайшева после выступления на этапе Кубка мира в Антерсельве заявила, что для нее эта гонка была самой тяжелой в этом году. Спортсменка отметила, что не до конца адаптировалась к горам.
– С каким настроением пришла к финишу? С не очень хорошим, – сказал во флеш-интервью Кайшева. – Мне было настолько тяжело, все было размыто перед глазами. Наверное, это самая тяжелая гонка в этом году. Тяжелая высота. Мы находимся здесь третий день, и до этого не были долго в горах.
tryam
на IBU она всех ходом делала там одни черепахи. также мазала по 3-5 раз
20:14
PallMall
Первые гонки на КМ обычно у всех неудачные, так что все нормально.
19:47
ЮКИ
какая тебе разница:лёгкая гонка,тяжёлая,все равно,твоё место в 4-м десятке и ниже!и кто только этих дармоедок пО свету возит?!
19:42
inachipoch
Эту "высоту" нашей "самой-самой" биатлонистке Кайшевой подсунули люди из команды Сливко. Ну не хотят они, чтобы наша звёздочка Кайшева поехала на ОИ. Для этой мерзкой цели они даже горы построили.
19:16
морпех
Да правильно она всё сделала!Она уже заработала больше,чем Юрлова вместе с остальной сборной!Может ещё и КИБУ выиграть,если только её не привлекут в сборную на КМ!(ну и на ОИ, никому из адекватных людей не нужные у нас в стране!!!)...По идее,ещё пару сезонов так же в ИБУ пробегать - и на жизнь уже заработала!Нафига ей "париться"в нашей основной - то сборной?
18:57
Садык
УЛЬЯНА КАЙШЕВА: "ТРАССА В АНТХОЛЬЦЕ ПОХОЖА НА УДМУРТСКИЙ ЛЕС. ЧУВСТВУЮ СЕБЯ КАК ДОМА"-вот чувствовала себя как дома,так на нее верили,окажется,тоже ЧЕРЕПАХА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Российсйский Куйатлон (особенно женский)УМЕР,даже смотрет противно,не только болет.
18:32
ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ
Это тебе не на КИБУ молодой ланью скакать!!! Всё, слезай с гор --- преследование и м/с как--нибудь без тебя....
17:51
KARIMOFF
Посмотри как пишется корректно этот регион.. А бегут и стреляют, как могут - увы, такое наше состояние на этот и ближайшие сезоны. Наши - уже не лидеры, как ранее, обычные середняки и бороться нам за 4-6 места. Уже давно это понять и принять, вы ж не удивляетесь, что наши футболёры не выигрывают турниры)
17:50
Serenky25
Удмурдские тигры утащили винтовку.
17:43