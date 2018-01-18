Ульяна Кайшева: "Это самая тяжелая гонка в этом году"

Российская биатлонистка Ульяна Кайшева после выступления на этапе Кубка мира в Антерсельве заявила, что для нее эта гонка была самой тяжелой в этом году. Спортсменка отметила, что не до конца адаптировалась к горам.

– С каким настроением пришла к финишу? С не очень хорошим, – сказал во флеш-интервью Кайшева. – Мне было настолько тяжело, все было размыто перед глазами. Наверное, это самая тяжелая гонка в этом году. Тяжелая высота. Мы находимся здесь третий день, и до этого не были долго в горах.