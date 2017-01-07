18:35 | БИАТЛОН

Ульяна Кайшева: "Быть в тридцатке – это хорошо для первых гонок"

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Россиянка Ульяна Кайшева, показавшая 27-й результат в гонке преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе, отметила, что получила удовольствие. По ее словам, необходимо сделать выводы.

– После третьей стойки я понимала, что, в принципе, реально справляться с этим ветром, он не настолько ужасен, – цитирует Кайшеву официальный сайт СБР. – На дистанции я сегодня испытала такое удовольствие – получалось выкладываться. К сожалению, немного отморозила руки при минус десяти. Но все равно получила большое удовольствие.

Набранные вчера первые кубковые очки меня порадовали. Быть в тридцатке – это хорошо для первых гонок. А скорости на Кубке мира меня не пугают. Они терпимые, тут можно бороться. Главное – сделать выводы после этого этапа.

Дополнительная информация

http://biathlonrus.com/news/2017/56754/

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КОММЕНТАРИИ (4)
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ДОЗВОН ГУБЕР

Ну, если "...после ТРЕТЬЕЙ СТОЙКИ....." !!!!!!!!!! , то ТЫ только и делала, что ПОЛУЧАЛА УДОВОЛЬСТВИЕ......

19:29

Урфин_Я

По такой погоде и трассе вполне достойный результат для начала, надеюсь долгого и успешного, пути в КМ. Все хорошо, Ульяна! Ждем роста спортивных результатов. Хотелось бы скорого ;-)))

19:13

vitvk

Верим!

19:03

defender_8

Ульяна, поздравляю! Желаю роста мастерства. Для первых гонок результат неплохой.

18:55

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