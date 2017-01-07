Ульяна Кайшева: "Быть в тридцатке – это хорошо для первых гонок"

Россиянка Ульяна Кайшева, показавшая 27-й результат в гонке преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе, отметила, что получила удовольствие. По ее словам, необходимо сделать выводы.
– После третьей стойки я понимала, что, в принципе, реально справляться с этим ветром, он не настолько ужасен, – цитирует Кайшеву официальный сайт СБР. – На дистанции я сегодня испытала такое удовольствие – получалось выкладываться. К сожалению, немного отморозила руки при минус десяти. Но все равно получила большое удовольствие.
Набранные вчера первые кубковые очки меня порадовали. Быть в тридцатке – это хорошо для первых гонок. А скорости на Кубке мира меня не пугают. Они терпимые, тут можно бороться. Главное – сделать выводы после этого этапа.
ДОЗВОН ГУБЕР
Ну, если "...после ТРЕТЬЕЙ СТОЙКИ....." !!!!!!!!!! , то ТЫ только и делала, что ПОЛУЧАЛА УДОВОЛЬСТВИЕ......
19:29
Урфин_Я
По такой погоде и трассе вполне достойный результат для начала, надеюсь долгого и успешного, пути в КМ. Все хорошо, Ульяна! Ждем роста спортивных результатов. Хотелось бы скорого ;-)))
19:13
vitvk
Верим!
19:03
defender_8
Ульяна, поздравляю! Желаю роста мастерства. Для первых гонок результат неплохой.
18:55