Ульяна Кайшева: "Быть в тридцатке – это хорошо для первых гонок"

Россиянка Ульяна Кайшева, показавшая 27-й результат в гонке преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе, отметила, что получила удовольствие. По ее словам, необходимо сделать выводы.

– После третьей стойки я понимала, что, в принципе, реально справляться с этим ветром, он не настолько ужасен, – цитирует Кайшеву официальный сайт СБР. – На дистанции я сегодня испытала такое удовольствие – получалось выкладываться. К сожалению, немного отморозила руки при минус десяти. Но все равно получила большое удовольствие.

Набранные вчера первые кубковые очки меня порадовали. Быть в тридцатке – это хорошо для первых гонок. А скорости на Кубке мира меня не пугают. Они терпимые, тут можно бороться. Главное – сделать выводы после этого этапа.