18:59 13 января | Биатлон

Ульяна Кайшева: "Было тяжело уместиться на трассе, не задев никого"

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Россиянка Ульяна Кайшева после женской эстафеты на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге отметила, что на первом круге ей было тяжело из-за плотного скопления биатлонисток. Сборная России заняла седьмое место.

- Я не очень переживала. В принципе уверена в себе. Первый круг было тяжело в координационном плане, потому что мы шли практически в три колонны. Было тяжело уместиться на трассе, не задев никого, - цитирует Кайшеву kalashnikov.media.

Дополнительная информация

https://kalashnikov.media/media/videolibrary/4521271

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Catch

Ульяна, ты лучшая! Бери своё!

23:46 13 января

Lars Berger

Вперед, Ульяна! Верим! Не бойся никого. Мы за тебя болеем.

20:44 13 января