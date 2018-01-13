Ульяна Кайшева: "Было тяжело уместиться на трассе, не задев никого"

Россиянка Ульяна Кайшева после женской эстафеты на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге отметила, что на первом круге ей было тяжело из-за плотного скопления биатлонисток. Сборная России заняла седьмое место.
- Я не очень переживала. В принципе уверена в себе. Первый круг было тяжело в координационном плане, потому что мы шли практически в три колонны. Было тяжело уместиться на трассе, не задев никого, - цитирует Кайшеву kalashnikov.media.
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Ульяна, ты лучшая! Бери своё!
23:46 13 января
Lars Berger
Вперед, Ульяна! Верим! Не бойся никого. Мы за тебя болеем.
20:44 13 января