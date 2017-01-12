Украинский комментатор: "Россия отметит серебро в биатлоне "боярышником"

Украинский комментатор Андрей Столярчук неудачно пошутил накануне в ходе мужской эстафетной гонки на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге. В частности, он предположил, что россияне отметят серебро "Боярышником". Напомним, 78 человек погибли в Иркутске от отравления этой жидкостью.
– Свендсен добывает золотую награду для норвежской команды, опережая сборную России. Сегодня наши дорогие друзья будут пить свой элитный национальный алкогольный напиток "Боярышник" лишь за серебро российской команды. Хотя, отдадим должное, очень пристойно выглядели россияне, – сказал Столярчук во время комментирования гонки.
Украинская команда заняла в эстафете четвертое место. Стоит также добавить, что это не первый раз, когда украинские комментаторы произносят глупые фразы в адрес России и ее граждан.
Termin79
Мдааа...И у них Там кто то может даже рассмеяться такой "шутке"?
16:33
Новочебоксарск
Согласен. Когда портал цитирует идиотские высказывания "комментатора", то только все портит в отношениях между Россией и Украиной. Когда наши и украинские "журналисты" перестанут тушить огонь войны бензином? Знаю по переписке, что очень много украинцев болеют за наших спортсменов! И я всегда переживаю не только за россиян, но и за белоруссов, украинцев, казахов. А тут - СЭ указывает: смотрите, что сказал "украинский комментатор"!!! Да и среди наших "журналистов" хватает подобных идиотов! Включите главные телеканалы и убедитесь в этом.
16:32
IvS
Вон и Губерниев об этом говорит. "Моральных уродов" везде хватает.
16:30
Xen1um
А что еще можно ожидать от не братьев.
16:26
Буква Ё
Ну и зачем разжигать и цитировать всяких идиотов?
16:25
Нет_А-ФОНА_И_Не_Нужен
Это было бы смешно, если б не было так грустно (((
16:24