Украинский комментатор: "Россия отметит серебро в биатлоне "боярышником"

Украинский комментатор Андрей Столярчук неудачно пошутил накануне в ходе мужской эстафетной гонки на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге. В частности, он предположил, что россияне отметят серебро "Боярышником". Напомним, 78 человек погибли в Иркутске от отравления этой жидкостью.

– Свендсен добывает золотую награду для норвежской команды, опережая сборную России. Сегодня наши дорогие друзья будут пить свой элитный национальный алкогольный напиток "Боярышник" лишь за серебро российской команды. Хотя, отдадим должное, очень пристойно выглядели россияне, – сказал Столярчук во время комментирования гонки.

Украинская команда заняла в эстафете четвертое место. Стоит также добавить, что это не первый раз, когда украинские комментаторы произносят глупые фразы в адрес России и ее граждан.