Украинским биатлонистам оформят вид на жительство в Австрии

Посольство Австрийской Республики в Украине поможет спортсменам оформить вид на жительство, информирует biathlon.com.ua.

Таким образом, все биатлонисты, нуждающиеся в визе, на один день прервут подготовку к сезону и 15-го ноября прибудут в Киев для прохождения формальных процедур.

Это делается для того, чтобы устранить проблемы, связанные с количеством дней пребывания в зоне стран Шенгенского соглашения, которые вознкают исходя из особенностей календаря биатлонного сезона. Шенгенские визы разрешают пребывать на территории соглашения не более, чем 90 дней в полгода.

Отмечается, что вва предыдущих сезона с решением данной проблемы помогало Посольство Королевства Норвегия в Украине. Они выдавали спортсменам и тренерам национальные визы, благодаря которым можно было находиться в этой стране без учета шенгенских дней. Однако продление таких виз невозможно в течение более чем двух лет подряд.