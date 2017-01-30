Украинская биатлонистка Меркушина - об инциденте с гимном России: "Ничего особенного не произошло"

Биатлонистка сборной Украины Анастасия Меркушина подтвердила, что инцидент с гимном России во время цветочной цермонии на чемпионате Европы оказался ошибкой организаторов. Во время цветочной церемонии после смешанной эстафеты заиграл российский гимн, а биатлонисты России и Украины покинули пьедестал. Ранее сообщалось, что гимн на цветочной церемонии вообще не должны были включать, и спортсмены восприняли это как техническую накладку. Впоследствии на церемонии награждения медалями никаких инцидентов уже не было.

- Ничего особенного не произошло, - цитирует "Обозреватель" Меркушину. - Просто перепутали трек. Вместо просто музыки поставили гимн, а там его и не должно было быть. Вот и растерялись. Гимн включают только на медальной церемонии, а это была цветочная. Нам всем недвусмысленно организатор показал на выход с подиума. Мы начали спускаться еще до начала музыки. Никакой сенсации здесь нет!