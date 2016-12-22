12:52 | БИАТЛОН

Украинцы не собираются бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени

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Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак заявил, что украинские спортсмены не планируют бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени. Ранее Чехия, Великобритания и Норвегия приняли решение не участвовать в российском этапе, который пройдет 9-12 марта, из-за допинговых скандалов в российском спорте.

- Я высказывал свою позицию еще раньше, - цитирует obozrevatel.com Брынзака. - Будут доказательства – пусть наказывают как положено. Чего нам бойкотировать? Как примут решение, тогда и будем смотреть, что происходит в мире. Сейчас все много говорят, а я не хочу говорить, а сделать так, как будет нужно в соответствующий момент.

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Дополнительная информация

http://sport.obozrevatel.com/sport/85271-bojkot-kubka-mira-po-biatlonu-v-rossii-stala-izvestna-pozitsiya-ukrainyi.htm

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КОММЕНТАРИИ (6)
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piternak2

Так там-же борщ бесплатно дают.Зі салом та часником

14:42

spetrov

В любом случае это делает ему честь. Вполне логичное заявление.

14:22

Slim Taller

Никакого этапа в Тюмени не будет.Следовательно,бойкотировать нечего.

13:29

RoyalHunter

американская республиканская партия скажет НАДО и будете бойкотировать

13:21

Тропическая гемангиома Мовсисяна

не бойкотирую потому что тренируются там в межсезонье)))

13:11

shu111

Красавец.

13:00

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