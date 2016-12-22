Украинцы не собираются бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак заявил, что украинские спортсмены не планируют бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени. Ранее Чехия, Великобритания и Норвегия приняли решение не участвовать в российском этапе, который пройдет 9-12 марта, из-за допинговых скандалов в российском спорте.

- Я высказывал свою позицию еще раньше, - цитирует obozrevatel.com Брынзака. - Будут доказательства – пусть наказывают как положено. Чего нам бойкотировать? Как примут решение, тогда и будем смотреть, что происходит в мире. Сейчас все много говорят, а я не хочу говорить, а сделать так, как будет нужно в соответствующий момент.

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