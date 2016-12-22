Украинцы не собираются бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак заявил, что украинские спортсмены не планируют бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени. Ранее Чехия, Великобритания и Норвегия приняли решение не участвовать в российском этапе, который пройдет 9-12 марта, из-за допинговых скандалов в российском спорте.
- Я высказывал свою позицию еще раньше, - цитирует obozrevatel.com Брынзака. - Будут доказательства – пусть наказывают как положено. Чего нам бойкотировать? Как примут решение, тогда и будем смотреть, что происходит в мире. Сейчас все много говорят, а я не хочу говорить, а сделать так, как будет нужно в соответствующий момент.
Дополнительная информация
http://sport.obozrevatel.com/sport/85271-bojkot-kubka-mira-po-biatlonu-v-rossii-stala-izvestna-pozitsiya-ukrainyi.htm
piternak2
Так там-же борщ бесплатно дают.Зі салом та часником
14:42
spetrov
В любом случае это делает ему честь. Вполне логичное заявление.
14:22
Slim Taller
Никакого этапа в Тюмени не будет.Следовательно,бойкотировать нечего.
13:29
RoyalHunter
американская республиканская партия скажет НАДО и будете бойкотировать
13:21
Тропическая гемангиома Мовсисяна
не бойкотирую потому что тренируются там в межсезонье)))
13:11
shu111
Красавец.
13:00