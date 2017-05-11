Убийца украинской биатлонистки приговорен к пожизненному сроку

Убийца украинской биатлонистки Елены Демиденко приговорен к пожизненному тюремному заключению, сообщает официальный сайт прокуратуры Сумской области Украины. Спортсменка была убита в 28 лет 18 июня 2013 июня в Глухове Сумской области. На теле спортсменки обнаружены многочисленные ножевые ранения.

31 августа 2013 года был задержан подозреваемый в убийстве - 37-летний сожитель спортсменки, уже отбывший срок за кражи и убийство, а в 2016 году его этапировали на Украину. В среду его признали виновным в умышленном убийстве.