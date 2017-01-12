21:02 | БИАТЛОН

У сборной России худший результат за 24 года

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13-е место, занятое эстафетной командой на этапе Кубка мира в Рупольдинге, стало худшим результатом в истории выступлений сборной России на Кубках мира за последние 24 года. Абсолютный антирекорд был установлен в 1992 году, когда Белякова, Снитина, Таланова и Панютина заняли 17-е место, проиграв победившей сборной Норвегии более 12 минут. (Кирилл БУРДАКОВ)

Худшие результаты российских женских эстафетных команд:

Дата

Город

Состав

Место

Победитель

Отставание

12.12.1993

Бад Гаштайн

Белякова, Снитина, Таланова, Панютина

17

Норвегия

12.10,9

12.01.2017

Рупольдинг

Сливко, Акимова, Кайшева, Подчуфарова

13

Германия

3.57,9

11.03.2016

Холменколлен

Акимова, Загоруйко, Виролайнен, Юрлова

11

Норвегия

3.07,9

13.12.2015

Хохфильцен

Шумилова, Никулина, Юрлова, Подчуфарова

9

Италия

1.04.,5

13.03.2011

Ханты-Мансийск

Юрлова, Богалий-Титовец, Слепцова, Зайцева

8

Германия

4.33,2

13.12.2014

Хохфильцен

Романова, Подчуфарова, Шумилова, Глазырина

8

Германия

1.03,9

14.01.2015

Рупольдинг

Романова, Виролайнен, Шумилова, Нечкасова

8

Чехия

4.36,5

 

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КОММЕНТАРИИ (1)
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maximalist

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