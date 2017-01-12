У сборной России худший результат за 24 года

13-е место, занятое эстафетной командой на этапе Кубка мира в Рупольдинге, стало худшим результатом в истории выступлений сборной России на Кубках мира за последние 24 года. Абсолютный антирекорд был установлен в 1992 году, когда Белякова, Снитина, Таланова и Панютина заняли 17-е место, проиграв победившей сборной Норвегии более 12 минут. (Кирилл БУРДАКОВ)
Худшие результаты российских женских эстафетных команд:
|
Дата
|
Город
|
Состав
|
Место
|
Победитель
|
Отставание
|
12.12.1993
|
Бад Гаштайн
|
Белякова, Снитина, Таланова, Панютина
|
17
|
Норвегия
|
12.10,9
|
12.01.2017
|
Рупольдинг
|
Сливко, Акимова, Кайшева, Подчуфарова
|
13
|
Германия
|
3.57,9
|
11.03.2016
|
Холменколлен
|
Акимова, Загоруйко, Виролайнен, Юрлова
|
11
|
Норвегия
|
3.07,9
|
13.12.2015
|
Хохфильцен
|
Шумилова, Никулина, Юрлова, Подчуфарова
|
9
|
Италия
|
1.04.,5
|
13.03.2011
|
Ханты-Мансийск
|
Юрлова, Богалий-Титовец, Слепцова, Зайцева
|
8
|
Германия
|
4.33,2
|
13.12.2014
|
Хохфильцен
|
Романова, Подчуфарова, Шумилова, Глазырина
|
8
|
Германия
|
1.03,9
|
14.01.2015
|
Рупольдинг
|
Романова, Виролайнен, Шумилова, Нечкасова
|
8
|
Чехия
|
4.36,5
maximalist
Не у сборной, а у Касперовича...
22:13