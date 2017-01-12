У сборной России худший результат за 24 года

13-е место, занятое эстафетной командой на этапе Кубка мира в Рупольдинге, стало худшим результатом в истории выступлений сборной России на Кубках мира за последние 24 года. Абсолютный антирекорд был установлен в 1992 году, когда Белякова, Снитина, Таланова и Панютина заняли 17-е место, проиграв победившей сборной Норвегии более 12 минут. (Кирилл БУРДАКОВ)

Худшие результаты российских женских эстафетных команд: