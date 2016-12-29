У Контиолахти нет официального предложения от IBU о проведении этапа вместо Тюмени

Представитель Ассоциации биатлона Финляндии сообщил, что IBU не делал официального предложения о проведении восьмого этапа Кубка мира в этой стране. Ранее сообщалось о готовности Контиолахти принять этап, перенесенный из Тюмени. 22 декабря Союз биатлонистов России объявил об отказе от проведения соревнований из-за выхода второй части доклада Ричарда Макларена.

- IBU интересовался, готова ли арена в Контиолахти принять соревнования в марте, - приводит "Р-Спорт" слова представителя АБФ. - До сегодняшнего дня оргкомитеты должны были предоставить информацию, и мы дали свое согласие. Однако официального предложения провести этап в Финляндии мы на данный момент от IBU не получали. Подача заявок на проведение этого старта еще открыта, и Контиолахти в том числе претендует. Мы также не располагаем информацией, какие еще оргкомитеты подтвердили готовность принять этап.