17:42 | БИАТЛОН

У Контиолахти нет официального предложения от IBU о проведении этапа вместо Тюмени

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Представитель Ассоциации биатлона Финляндии сообщил, что IBU не делал официального предложения о проведении восьмого этапа Кубка мира в этой стране. Ранее сообщалось о готовности Контиолахти принять этап, перенесенный из Тюмени. 22 декабря Союз биатлонистов России объявил об отказе от проведения соревнований из-за выхода второй части доклада Ричарда Макларена.

- IBU интересовался, готова ли арена в Контиолахти принять соревнования в марте, - приводит "Р-Спорт" слова представителя АБФ. - До сегодняшнего дня оргкомитеты должны были предоставить информацию, и мы дали свое согласие. Однако официального предложения провести этап в Финляндии мы на данный момент от IBU не получали. Подача заявок на проведение этого старта еще открыта, и Контиолахти в том числе претендует. Мы также не располагаем информацией, какие еще оргкомитеты подтвердили готовность принять этап.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/biathlon/20161229/1114398568.html

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