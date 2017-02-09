У Казахстана есть документы на использование найденных препаратов

Генеральный секретарь Союза биатлонистов Казахстана Манас Усенов прояснил ситуацию со скандалом вокруг национальной сборной своей страны. Ранее "СЭ" сообщал, что у казахстанских спортсменов были обнаружены многочисленные медицинские устройства и запрещенные фармакологические препараты. Несмотря на это, казахстанская команда выйдет на смешанную эстафету чемпионата мира в Хохфильцене.

– Представители австрийской полиции на пресс-конференции сообщили, что еще только предстоит выяснить, есть ли среди изъятых препаратов запрещенные, – подчеркнул Усенов. – Это важный момент. А то некоторые уже поспешили объявить, будто бы у нашей команды нашли допинг. Хочу подчеркнуть, что на все лекарственные препараты, которые вчера были изъяты, у нашего врача есть медицинское разрешение.

Если вернуться к событиям, которые стали причиной вчерашнего обыска, то все дело в том, что 23 января в Антхольце нашли коробку с медицинскими отходами. Там же была найдена аккредитация нашего доктора. Врач команды уверен, что ничего неразрешенного там быть не может. Единственный минус только в том, что бокс с отходами был неправильно утилизирован – не в соответствии с европейскими стандартами.

В любом случае сейчас нам нужно ждать результатов анализов проб наших спортсменов и тех отходов, которые были найдены в Италии. Нам сказали, что официальная информация появится в течение нескольких дней. (Владимир ИВАНОВ)

В сборной Казахстана на ЧМ по биатлону найден допинг