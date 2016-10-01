У Бьорндалена и Домрачевой родилась дочь

Дарья Домрачева и Оле Эйнар Бьорндален стали родителями, информирует "КП" в Белоруссии. У пары родилась дочь, вес которой составляет 3,6 кг. Сообщается, что девочка и мама чувствуют себя хорошо.

Напомним, в начале апреля 42-летний Бьорндален заявил о намерении продолжить карьеру до Олимпиады-2018 и официально не только подтвердил свои отношения с Домрачевой, но и объявил: пара ждет первенца. В середине июля спортсмены сообщили о том, что сыграли свадьбу.