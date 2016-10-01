13:11 | БИАТЛОН

У Бьорндалена и Домрачевой родилась дочь

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Дарья Домрачева и Оле Эйнар Бьорндален стали родителями, информирует "КП" в Белоруссии. У пары родилась дочь, вес которой составляет 3,6 кг. Сообщается, что девочка и мама чувствуют себя хорошо.

Напомним, в начале апреля 42-летний Бьорндален заявил о намерении продолжить карьеру до Олимпиады-2018 и официально не только подтвердил свои отношения с Домрачевой, но и объявил: пара ждет первенца. В середине июля спортсмены сообщили о том, что сыграли свадьбу.

Дополнительная информация

http://www.kp.by/daily/26589.7/3604508/

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Сергей Барнаулец

В добрый час, малышка. Счастливые хлопоты.

13:37

waleriy

Ну все , теперь употреблять допинг будут по семейному. Ее включат в ранг неприкосновенных по употреблению мельдония по настоянию пиндосов. Под стил ка пиндосская.

13:33

Goaltender

Здоровья малышке и маме, чтобы астма не передалась от папаши!

13:21

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