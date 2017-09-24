Тюменская область с Загоруйко и Услугиной выиграла эстафету на чемпионате России

Сборная Тюменской области выиграла женскую эстафету на чемпионате России по летнему биатлону. Команда использовала всего пять дополнительных патронов за всю гонку. Регион представляли Виктория Сливко, Анастасия Загоруйко, Екатерина Абрамова и Ирина Услугина.
Второй стала команда Удмуртии (Светлана Бочкарева, Алена Иванова, Валентина Телицина, Ульяна Кайшева), третьей - первая команда ХМАО (Екатерина Шумилова, Инна Смирнова, Екатерина Мошкова, Кристина Резцова).
Чайковский
Чемпионат России по летнему биатлону
Женщины
Эстафета
1. Тюменская область - 1:13.31,7 (0+5)
2. Удмуртия - отставание 1.02,3 (0+13)
3. ХМАО-Югра-1 - 1.24,2 (1+9)