09:29 | БИАТЛОН

Тюмень в штатном режиме готовится к проведению этапа Кубка мира

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Исполнительный директор Тюменской областной федерации лыжных гонок и биатлона Анатолий Тоболов подчеркнул, что в регион в штатном режиме готовится к проведению в марте 2017 года восьмого этапа Кубка мира по биатлону. Повторения истории с переносом чемпионата мира 2017 года по бобслею и скелетону, который должен был пройти с 13 по 26 февраля в Сочи, тюменцы пока не ожидают.

- Мы спокойно готовимся к проведению восьмого этапа Кубка мира по биатлону и лыжным гонкам, - приводит ТАСС слова Тоболова. - Идет плановая подготовка, губернатор региона Владимир Якушев провел совещание по подготовке к этому мероприятию, работает организационный комитет. Что решит Международная федерация лыжных видов спорта (FIS), мы не знаем. Пока таких разговоров (о переносе соревнований. - Прим. "СЭ") не было.

Помимо этапа Кубка мира по биатлону, в марте в Тюмени также пройдет заключительный этап розыгрыша Кубка мира по лыжным гонкам. Ранее ТАСС сообщал о том, что Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) решила перенести чемпионат мира 2017 года из Сочи в другое место. О готовности принять турнир уже сообщила Федерация бобслея и санного спорта Германии (BSV).

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http://tass.ru/sport/3870292

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