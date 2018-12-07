Тюмень может принять Гонку чемпионов по окончании сезона

Президент СБР Владимир Драчев сообщил, что обсудит с Международным союзом биатлонистов (IBU) возможность проведения Гонки чемпионов в Тюмени по окончании нынешнего сезона Кубка мира.

Драчев сегодня провел рабочую встречу с губернатором Тюменской области Александром Моором.

- Провели отличную рабочую встречу с Моор Александром Викторовичем, - написал Драчев в Инстаграме. - Хорошее обсуждение планов развития биатлона в регионе и возможное улучшение условий на комплексе "Жемчужина Сибири". Обсудили планы проведения Гонки Чемпионов в Тюмени по окончании этого сезона! Планы очень амбициозные и обсудим эту заявку с руководством IBU .