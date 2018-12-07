14:31 | Биатлон

Тюмень может принять Гонку чемпионов по окончании сезона

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Президент СБР Владимир Драчев сообщил, что обсудит с Международным союзом биатлонистов (IBU) возможность проведения Гонки чемпионов в Тюмени по окончании нынешнего сезона Кубка мира. 

Драчев сегодня провел рабочую встречу с губернатором Тюменской области Александром Моором. 

- Провели отличную рабочую встречу с Моор Александром Викторовичем, - написал Драчев в Инстаграме. - Хорошее обсуждение планов развития биатлона в регионе и возможное улучшение условий на комплексе "Жемчужина Сибири". Обсудили планы проведения Гонки Чемпионов в Тюмени по окончании этого сезона! Планы очень амбициозные и обсудим эту заявку с руководством IBU .

 

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