06:55 | БИАТЛОН

ТВ-рейтинги: биатлон бьет всех

1

В распоряжении "СЭ" оказался ряд данных компании Mediascope (среди зрителей 18+, география – Россия), на основании которых мы провели исследование рейтингов, доли и аудитории для трансляций на федеральном канале "Матч ТВ" в 2015-2017 гг. При этом надо учитывать, что общая аудитория – это не все совершеннолетнее население России, охват "Матча" в стране не является стопроцентным. Поэтому теоретически максимальная аудитория составляет около 59,2 миллиона человек.

Сравнили КХЛ с РФПЛ, сравнили со сборной – теперь возьмем показатели других популярных турниров.

ТОП ТРАНСЛЯЦИЙ БИАТЛОНА В СЕЗОНЕ-2016/17

Дата

Турнир/гонка

Рейтинг

Доля

Аудитория

18.02.17

ЧМ. Эстафета

3,54

11,1

2102

12.02.17

ЧМ. Гонка преследования

3,46

10,05

2055

21.01.17

КМ. Эстафета

2,99

9,04

1779

10.02.17

ЧМ. Спринт

2,69

10,52

1596

11.12.16

КМ. Эстафета

2,65

7,65

1583

29.01.17

ЧЕ. Смешанная эстафета

2,63

8,61

1563

ТОП ТРАНСЛЯЦИЙ ФУТБОЛЬНЫХ ЕВРОКУБКОВ В СЕЗОНЕ-2016/17

Дата

Турнир/матч

Рейтинг

Доля

Аудитория

09.03.17

ЛЕ. Ростов – МЮ

2,77

7,52

1648

23.11.16

ЛЧ. Ростов – Бавария

2,61

6,48

1558

16.03.17

ЛЕ. МЮ – Ростов

2,06

7,92

1221

23.02.17

ЛЕ. Зенит – Андерлехт

2,05

5,49

1219

16.03.17

ЛЕ. Краснодар – Сельта

2,05

6,08

1215

18.10.16

ЛЧ. ЦСКА – Монако

2,03

5,91

1212

ТОП ТРАНСЛЯЦИЙ ФУТБОЛЬНЫХ ЕВРОКУБКОВ В СЕЗОНЕ -2016/17 (БЕЗ РОССИЙСКИХ КЛУБОВ)*

Дата

Турнир/матч

Рейтинг

Доля

Аудитория

19.04.17

Барселона – Ювентус

1,87

6,04

1110

18.04.17

Реал – Бавария

1,69

6,04

1004

08.03.17

Барселона – ПСЖ

1,63

8,48

969

11.04.17

Ювентус – Барселона

1,59

5,41

947

02.05.17

Реал – Атлетико

1,57

5,42

932

03.05.17

Монако – Ювентус

1,53

5,18

909

* Без учета финалов Лиги Европы и Лиги чемпионов.

В числе топ-биатлонных трансляций присутствует чемпионат Европы – успешный в медальном плане для России, но при этом лишенный серьезного статуса турнир, а верхушку еврокубков оккупировали вовсе не "Зенит" с ЦСКА, а "Ростов". При этом все три категории (биатлон, еврокубки с нашими, еврокубки без наших) прилично обгоняют КХЛ по рейтингам. И что любопытно – на троне именно стреляющие лыжники, а не футболисты, и даже приезд в Россию "Баварии" и "Манчестер Юнайтед" не смог изменить ситуацию. (Павел КЛИМОВИЦКИЙ)

Почему у КХЛ так мало зрителей?

1
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

баламошка

Биатлон - злой(

07:24