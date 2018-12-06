Туман рассеялся. Фото из Поклюки

Организаторы первого этапа Кубка мира-2018/19 в словенской Поклюке показали фото стадиона, где в четверг должны пройти мужская и женская индивидуальные гонки.

- Тумана нет! Мужчины стартуют в 10.15 (местное время. - Прим. "СЭ"), женщины - в 14.15, - говорится в сообщении.

Мужская индивидуальная гонка должна была состояться накануне, но из-за сильнейшего тумана была сначала отложена, а потом и вовсе перенесена.