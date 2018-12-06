Туман рассеялся. Фото из Поклюки

Организаторы первого этапа Кубка мира-2018/19 в словенской Поклюке показали фото стадиона, где в четверг должны пройти мужская и женская индивидуальные гонки.
- Тумана нет! Мужчины стартуют в 10.15 (местное время. - Прим. "СЭ"), женщины - в 14.15, - говорится в сообщении.
Ni megle! Posamična za moške ob 10.15, za ženske ob 14.15. #Pokljuka– Biathlon Pokljuka (@BiatlonPokljuka) 6 декабря 2018 г.
No fog! Men start at 10.15, women at 14.15. #POK18 @IBU_WC pic.twitter.com/6qak0ZQp1T
Мужская индивидуальная гонка должна была состояться накануне, но из-за сильнейшего тумана была сначала отложена, а потом и вовсе перенесена.
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