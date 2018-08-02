Три россиянки, перешедшие в сборную Украины, будут жить на базе в Чернигове

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал "СЭ" о деталях перехода россиянок Екатерины Бех, Анастасии Рассказовой и Оксаны Москаленко под украинский флаг. В частности специалист не сомневается, что биатлонистки легко адаптируются в новой команде.

– Где они будут жить?

– Все сборы у нас централизованы. Проходят они в Чернигове в центре олимпийской подготовки – там есть общежития, гостиницы и прочее. Там уже проживают некоторые спортсмены, когда наступает перерыв между сборами. Так что проблемы здесь не вижу. Нужно будет – снимем им квартиры. К тому же здесь у них есть родственники.

– Насколько оперативно получится решить вопрос с гражданством?

– Думаю, что уже в этом сезоне они будут с документами. И после карантина смогут выступать под флагом Украины.

– На каком языке говорят в команде? Не будет у них проблем из-за незнания украинского?

– В сборной говорят и на русском, и на украинском. Сегодня их уже поздравляли. Их очень хорошо приняли в команде. Да и в принципе никогда такого не было, что атлетов из России называли чужими. Главное желание – а не язык. (Андрей СИЗЯКИН)