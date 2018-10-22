Треть биатлонистов из международного пула допинг-тестирования являются россиянами

Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение включить в свои пулы допинг-тестирования 43 российских спортсмена, что составляет более трети от всех находящихся в этих списках, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу IBU.

В международный пул допинг-тестирования на сезон-2018/19 входят 123 спортсмена (60 мужчин и 63 женщины). Россия в этом списке представлена 43 атлетами (21 мужчина + 22 женщины). Второе место по представительству занимает Франция (16), третье – Германия (13).

Международный союз биатлонистов сформировал пул тестирования, принимая в расчет результаты предыдущего сезона, показанные спортсменами на этапах Кубка мира и Кубка IBU. В течение сезона пул может претерпевать изменения.

Спортсмены, включенные в международный пул допинг-тестирования, обязаны своевременно вносить информацию о своем местонахождении в систему контроля АДАМС и соблюдать требования международных стандартов Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).