Тренеры сборных Норвегии, Латвии, Белоруссии и Польши не подписали письмо в IBU

Президент Союза биатлонистов Норвегии Эрланд Слоквик отметил, что тренеры сборной Норвегии не стали подписывать обращение спортсменов в IBU с требованием ужесточить наказание за нарушение антидопинговых правил. Кроме того, это письмо не подписали тренеры сборных Белоруссии, Латвии и Польши.

- Тренеры уже отправили отдельное письмо 22 декабря, в котором изложили свою позицию, - приводит NRK слова Слоквика. - Некоторые положения из письма спортсменов были в нем. Возможно, стоило подписать и его. Но тренеры уже высказали свое мнение ранее. Мы уже написали достаточно обращений в IBU. Конечно, мы поддерживаем те принципы, которые были изложены в письме.

Напомним, 12 января 154 спортсмена и 56 тренеров подписали обращение к IBU, в котором потребовали от союза выполнить три их требования: увеличить срок дисквалификации за употребление допинга до 8 лет, повысить штраф для спортсменов до 1 миллиона евро, а также снижать квоты тех стран, спортсмены которых были уличены в нарушении правил. Эти пункты IBU рассмотрит 8 февраля на внеочередном конгрессе.