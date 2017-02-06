Тренеры сборных Норвегии, Латвии, Белоруссии и Польши не подписали письмо в IBU

Президент Союза биатлонистов Норвегии Эрланд Слоквик отметил, что тренеры сборной Норвегии не стали подписывать обращение спортсменов в IBU с требованием ужесточить наказание за нарушение антидопинговых правил. Кроме того, это письмо не подписали тренеры сборных Белоруссии, Латвии и Польши.
- Тренеры уже отправили отдельное письмо 22 декабря, в котором изложили свою позицию, - приводит NRK слова Слоквика. - Некоторые положения из письма спортсменов были в нем. Возможно, стоило подписать и его. Но тренеры уже высказали свое мнение ранее. Мы уже написали достаточно обращений в IBU. Конечно, мы поддерживаем те принципы, которые были изложены в письме.
Напомним, 12 января 154 спортсмена и 56 тренеров подписали обращение к IBU, в котором потребовали от союза выполнить три их требования: увеличить срок дисквалификации за употребление допинга до 8 лет, повысить штраф для спортсменов до 1 миллиона евро, а также снижать квоты тех стран, спортсмены которых были уличены в нарушении правил. Эти пункты IBU рассмотрит 8 февраля на внеочередном конгрессе.
rusfed 2.0
удивляет в этом списке только присутствие Польши. у всех остальных очевидные мотивы - у каждого свои
20:30 6 февраля
Don Miguel
Есть ВАДА, у нее свои наказания. Есть "спортсмены" которые требуют их ужесточить. Есть IBU, которая ничего не может сделать, потому, что есть ВАДА. Тут либо IBU ставит "спортсменов" на место, либо "спортсмены" посылают IBU и дальше будут соревноваться неизвестно где. Может, на первенстве водокачки. Французской или там украинской.
20:04 6 февраля
m33
А в чём проблема то: к тем странам которые подписались просто следует применять то под чем они подписались, т.е. 8 лет дисквы и прочее. Кто не подписался, для тех всё остаётся по старому )))
19:43 6 февраля
RoyalHunter
Норвегия не подписала петицию об ужесточении наказаний за нарушение антидопинговых правил. Почему-то совсем не удивительно
15:51 6 февраля
кубань чемпион
Нучнно растрэлывать! Иначе толерантной Европе не выжить. Лучше бы трансгердеров проверили или ТИ, ну это так, согласно хартии ОИ.
15:09 6 февраля
Осакаровка
На 8 февраля? Это что специально? За пол часа до весны? А 9-го начинается ЧМ!
14:53 6 февраля