Тренер сборной России по стрельбе: "Немного странно для первого старта, но посмотрим, что будет дальше"

Тренер сборной России по стрельбе Артем Истомин после 20-километровой индивидуальной гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Полкюке (Словения) отметил, что все спортсмены шли с опаской, потому что для них было неизвестно то, как они будут себя чувствовать по дистанции.

– Сегодня парни в первый раз стартовали в этом сезоне, я имею в виду, в индивидуальной дисциплине. Для них было неизвестно то, как они будут себя чувствовать по дистанции, поэтому они все шли с опаской. Они шли с осторожностью, с запасом. В принципе, большинство спортсменов сегодня показали очень хороший ход. Конечно, немного странно для первого старта, но посмотрим, что будет дальше.

– Что произошло со Слеповым и с Латыповым в плане стрельбы, опоздания на старт и показанного в итоге результата?

– Эдуард (Латыпов) сегодня опоздал на старт и с первого же круга поник, сразу начал трастись на стрельбе уже с первого же рубежа. Возможно именно это сказалось на стрельбе сегодня, мы такого не ожидали.

– Все круги ребята прошли достаточно ровно или были участки, где они проигрывали?

– Да, участки были. Сегодня было много проигрышей на равнинной дистанции. Мы об этом тоже с ними уже говорили, и вчера, и сегодня перед стартом. Со снегом и со стартовыми позициями сегодня получилось не совсем то, что мы хотели.

Поклюка. Мужская индивидуальная гонка. Live!