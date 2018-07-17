Тренер сборной России по биатлону прокомментировал скандальное видео про ксиву

Тренер по стрельбе резервной сборной России Владислав Тулаев сообщил, что его разговор с другом в Инстаграме неправильно поняли. Ранее 25-летний наставник рассказал, почему устроился работать в команду. По его словам, он хочет получить документ, чтобы "уничтожать и властвовать".

- Видео вырвано из контекста. Вы знаете, сначала мне нужно переговорить с товарищем Драчевым на эту тему, - цитирует Тулаева "Дождь". - Как это недоразумение объяснить болельщикам, потому что работа была нацелена на успех, но, тем не менее, команда новая создалась и какие-то там нюансы могли возникать в работе.

Видео не должно было остаться в сети, потому что разговор был с утра очень рано, и узнал я об этом, что оно, оказывается, там, спустя несколько часов, но уже видите как получилось, это был личный разговор между двумя товарищами.