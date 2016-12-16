Тренер сборной Германии призвал не осуждать российских биатлонистов преждевременно

Тренер сборной Германии Геральд Хениг призвал не торопиться с преждевременными выводами о российских биатлонистах. Вчера международный союз биатлонистов (IBU) сообщил, что получил от Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) список с именами 31 российского спортсмена из доклада Ричарда Макларена, которые подозреваются в употреблении запрещенных веществ. Заседание исполкома IBU, на котором будут заслушаны рекомендации рабочей группы относительно допинг-случаев россиян, запланировано на 22 декабря.

"С преждевременными осуждениями и выпадами в отношении российских спортсменов я бы был очень осторожен", - цитирует ARD Хенига.