Тренер сборной Франции: "Рады за русских"

Тренер сборной Франции Франк Бадиу остался доволен вторым местом команды в мужской эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене. Также он порадовался за россиян, которые стали первыми.
– Мы очень довольны, – цитирует Skt Chrono Бадиу. – И рады за русских. Полемика между нами окончена. Лично я отвечаю за стрельбу. Опасался за последний выстрел Мартена Фуркада, потому что он был на грани. Шипулин имел некоторое преимущество, стреляя раньше. У нас были два биатлониста, которые не до конца восстановились. Это Фийон Майе и Дестье. Они старались, но были готовы не на сто процентов. Хорошо, что нам удалось зацепиться за лидеров. Можно сказать, что мы отыгрывались всю гонку.
maximalist
Водка подействовала...Знает кошка чье мясо съела...
20:03