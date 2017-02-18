Тренер сборной Франции: "Рады за русских"

Тренер сборной Франции Франк Бадиу остался доволен вторым местом команды в мужской эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене. Также он порадовался за россиян, которые стали первыми.

– Мы очень довольны, – цитирует Skt Chrono Бадиу. – И рады за русских. Полемика между нами окончена. Лично я отвечаю за стрельбу. Опасался за последний выстрел Мартена Фуркада, потому что он был на грани. Шипулин имел некоторое преимущество, стреляя раньше. У нас были два биатлониста, которые не до конца восстановились. Это Фийон Майе и Дестье. Они старались, но были готовы не на сто процентов. Хорошо, что нам удалось зацепиться за лидеров. Можно сказать, что мы отыгрывались всю гонку.