Тренер сборной Чехии: "Мы не против России, но биатлон не должен превратиться в велоспорт"

Старший тренер сборной Чехии Михал Малек в интервью "СЭ" подчеркнул, что его команда не имеет ничего против России. По его словам, чехи ведут борьбу с допингом, потому что не хотят, чтобы биатлон повторил судьбу велоспорта, в котором было много скандалов.

– Почему у некоторых чешских тренеров большие претензии к Дмитрию Губерниеву?

– Я не знаю. Во время гонок я всегда на стадионе, поэтому не знаю, о чем он говорит. Поймите, мы не имеем ничего против России. Просто не хотим, чтобы биатлон превратился в велоспорт. Помните, что происходило на "Тур де Франс" лет 10 назад? Допинг у одного, другого, третьего. В результате рейтинги велоспорта очень серьезно упали. И мы боимся, что если не будем действовать сейчас, нечто подобное случится и с нашим видом спортом. Если в прессе будут постоянно писать про допинг в биатлоне, это станет большим имиджевым ударом. А у России по этой части большие проблемы.

– Вы знаете, что в том же докладе Макларена есть немало ошибок? В частности, IBU уже оправдал 22 россиян, которые были в нем упомянуты.

– 22? Хорошо. А остальные? Не знаю, как в России, но для нас даже одна положительная допинг-проба – это уже очень плохо. Биатлон должен быть абсолютно прозрачным. (Владимир ИВАНОВ)