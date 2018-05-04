Тренер Глазыриной: "Не знаю, сможет ли Катя вернуться после дисквалификации"

Личный тренер Екатерины Глазыриной Валентина Стремоусова считает абсурдными обвинения IBU в употреблении спортсменкой допинга. Также специалист не выразила уверенности в том, сможет ли биатлонистка восстановить карьеру по окончании дисквалификации.

Напомним, 4 апреля Глазырина была признана виновной в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицирована на два года, начиная с 24 апреля 2018 года.

– Катя до сегодняшнего дня не думала завершать свою спортивную карьеру, она продолжает усиленно тренироваться, несмотря ни на что, – цитирует ТАСС Стремоусову. – Когда я узнала, что Катя дисквалифицирована, то у меня даже ноги подкосились. Скажу честно, мы ждали положительного решения.Считаю, что Глазыриной нужно идти в суд в поисках справедливости. Но для этого нужны большие деньги, насколько я понимаю. Откуда нам их взять самим?

У нас с ней никогда не было речи о том, чтобы использовать допинг, поэтому я не верю, что Глазырина в чем-то виновата. Говорят, что допинг у нее нашли в сезоне-2013/14. Но посмотрите, как она тогда выступала – результатов вообще никаких не было, так что это за допинг такой был, чтоб после него так плохо выступать?

Мне сейчас сложно говорить, сможет ли Екатерина вернуться в спорт через два года. Поверьте, ей было очень тяжело и в этом сезоне, когда она тренировалась и поддерживала форму самостоятельно. Не могу ничего сказать сейчас.

Лучшего результата в своей карьере 31-летняя Глазырина достигла в 2014 году, когда стала второй в гонке преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

СБР оспорит дисквалификацию Глазыриной в CAS