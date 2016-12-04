19:29 | БИАТЛОН

Тренер Бабикова уверен: биатлонист поймал кураж в гонке преследования

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Личный тренер российского биатлониста Антона Бабикова Виктор Никитин похвалил своего подопечного за победу в гонке преследования на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Для Бабикова эта победа стала первой на Кубке мира, второе место занял Максим Цветков.

- У нас в биатлоне это называется "поймать кураж", - цитирует ТАСС Никитина. - Чтобы человек уже не мандражировал - вот главное, что дает победа на первом этапе Кубка мира в сезоне. Все видели, что творилось на двадцатке, как ветер дул. После победы уверенность в человеке появилась - это главное, а уверенность дает стабильность.

Бабиков всю жизнь посвятил биатлону, залог его успеха в правильных тренировках. В биатлоне есть часть везения, но, в основном, все решает работа спортсмена на рубеже и на дистанции. Все зависит от спортсмена и его психологии. Сегодня Антон сделал то, на что он был готов.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3839925

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