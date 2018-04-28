Тирил Экхофф: "Я считала себя суперженщиной, но это неправда"

Биатлонистка Тирил Экхофф рассказала, что прошлый сезон сложился для нее нелегко из-за продолжительной болезни. По словам норвежки, она должна учиться на своих ошибках и уделять больше внимания тренировкам.

– У меня были взлеты и падения. Я добилась самого важного – завоевала олимпийскую медаль, – приводит NRK слова Экхофф. – Но мне очень хочется начать все сначала. Я очень много болела, и с этим нужно что-то сделать. Нужно учиться на своих глупых ошибках. Я болела 45 дней. Почти полтора месяца. Это печально. Я потеряла слишком много времени. Восстановление имеет большое значение. Мне нужно быть лучше в плане питания и сна. Я думала, что у меня железное здоровье, но это не так. Я считала себя суперженщиной, но это тоже неправда. Так что это хорошо – узнать, что на первом месте у меня должны быть тренировки. Иногда нужно отказывать некоторым спонсорам и говорить "нет" другим делам.

На Олимпиаде в Пхенчхане в 2018 году Экхофф завоевала серебряную и бронзовую медали.