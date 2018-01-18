Тириль Экхофф: "Старалась не торопиться и внимательно отстрелять каждую мишень"

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф рада победе в спринте на этапе Кубка мира в Антерсельве. Спортсменка отметила, что старалась не торопиться при стрельбе.

– Я счастлива и довольна гонкой. Теперь у меня есть хорошая возможность попасть на Олимпийские игры, – сказала Экхофф во флэш-интервью. – Сегодня я старалась не торопиться и внимательно отработать каждую мишень, в отличие от предыдущих гонок. Секрет моего успешного выступления – тренировки. Именно так я добралась до успешных кондиций.

– Что-то еще? – задал вопрос по-английски.

– Привет, бабушка, – по-русски ответила Экхофф.

Экхофф выиграла спринт в Антерсельве, Юрлова – шестая