Тимофей Лапшин: "Лишать российских спортсменов возможности ехать на Олимпиаду - абсурд"

Бывший российский биатлонист Тимофей Лапшин, выступающий за сборную Кореи, выразил мнение, что все российские спортсмены должны поехать на Олимпиаду в Пхенчхане.
– Если бы передо мной стоял выбор – ехать на Олимпиаду или нет, я бы поехал, – цитирует Лапшина kalashnikov.media. - Ты ведь всю жизнь к этому готовишься, тренируешься, проливаешь пот и кровь, а потом тебе говорят: ехать нельзя. Считаю, что это неправильно. Ехать надо. Пусть без флага, но именно чтобы доказать всем, что ты достоин этих Игр, достоин показать высокий результат. Некоторые шли к Играм 8-10 лет, а то и больше, и лишать их возможности выступить там – это абсурд.
Raven30101979
За этот месяц я потерял уважение практически ко всем спортсменам,и к нынешним и к бывшим! Даже Третьяк с Родниной сказали что поехали бы в своё время под белым флагом,что уж с этого Лапшина здесь взять.Как надоело это нытьё "Мы всю жизнь тренировались ради этой Олимпиады. Никто не имеет права лишать нас праздника.Россия всё-равно у нас в сердце.Мы поедем и докажем." Да,ползите,кто вам запрещает? Вам же плевать что о вас люди в России подумают.
18:33