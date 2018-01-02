Тимофей Лапшин: "Лишать российских спортсменов возможности ехать на Олимпиаду - абсурд"

Бывший российский биатлонист Тимофей Лапшин, выступающий за сборную Кореи, выразил мнение, что все российские спортсмены должны поехать на Олимпиаду в Пхенчхане.



– Если бы передо мной стоял выбор – ехать на Олимпиаду или нет, я бы поехал, – цитирует Лапшина kalashnikov.media. - Ты ведь всю жизнь к этому готовишься, тренируешься, проливаешь пот и кровь, а потом тебе говорят: ехать нельзя. Считаю, что это неправильно. Ехать надо. Пусть без флага, но именно чтобы доказать всем, что ты достоин этих Игр, достоин показать высокий результат. Некоторые шли к Играм 8-10 лет, а то и больше, и лишать их возможности выступить там – это абсурд.