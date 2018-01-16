Тихонов - Шипулину: "У тебя постоянно дурацкие ошибки. Обратись к своей голове"

Четырехкратный олимпийский чемпион, член правления СБР Александр Тихонов считает, что более безграмотного начала гонки, чем у Антона Шипулина во время масс-старта на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге, невозможно придумать. Тихонов также добавил, что спортсмен способен бороться на равных с Йоханнесом Бе и Мартеном Фуркадом.

"Более безграмотного начала гонки, что сделал Шипулин было невозможно придумать. Выиграв 3-5 секунд максимум, он напортачил на первом рубеже. Антон, наконец, обратись к своей голове и советуйся с теми, кто носил это оружие на своем горбу. Ты потенциально способен бороться с Бе и Фуркадом, быть таким же претендентом на самые высокие места и бороться за секунды и метры, но у тебя постоянно на протяжении многих лет дурацкие ошибки. Если ты примешь правильное решение, то можешь показать потрясающие результаты на следующий сезон. Ты сам себе обязан доказать", - написал на своем официальном сайте Тихонов.