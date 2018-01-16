Тихонов - Шипулину: "У тебя постоянно дурацкие ошибки. Обратись к своей голове"

Четырехкратный олимпийский чемпион, член правления СБР Александр Тихонов считает, что более безграмотного начала гонки, чем у Антона Шипулина во время масс-старта на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге, невозможно придумать. Тихонов также добавил, что спортсмен способен бороться на равных с Йоханнесом Бе и Мартеном Фуркадом.
"Более безграмотного начала гонки, что сделал Шипулин было невозможно придумать. Выиграв 3-5 секунд максимум, он напортачил на первом рубеже. Антон, наконец, обратись к своей голове и советуйся с теми, кто носил это оружие на своем горбу. Ты потенциально способен бороться с Бе и Фуркадом, быть таким же претендентом на самые высокие места и бороться за секунды и метры, но у тебя постоянно на протяжении многих лет дурацкие ошибки. Если ты примешь правильное решение, то можешь показать потрясающие результаты на следующий сезон. Ты сам себе обязан доказать", - написал на своем официальном сайте Тихонов.
Алексей Д.
staerswimmer23 А у лыжников допинг контроль не усилили? ------------------- А смысл? У лыжников 7 человек из основы отстранены, зачем усиливать допинг-контроль? А так как к биатлонистам у моковских докладчиков нет никаких вопросов, следовательно допинг-контроль был усилен. Ну логично же все!
14:25
Алексей Д.
Расторгуев настолько способен заехать в призы, что к 29 годам сделал это ровно столько же раз, сколько и Антон в одном только этом сезоне.
14:20
staerswimmer23
А у лыжников допинг контроль не усилили?
14:18
Алексей Д.
А можно у специалистов в этом вопросе узнать дату, когда допинг-контроль был усилен? Спасибо!
14:15
shpasic
после усиления допинг-контроля мы даже Коукалову на трассе не видим, что уж там.
14:00
Slim Taller
На равных с Фуркадом и Бё это громко сказано.После усиления допинг-контроля даже одно третье место за два десятка гонок это успех.Но один раз в призы заехать способен даже Расторгуевс.А он во многих гонках быстрее Шипулина.
12:57
rusfed 2.0
То у Шипулина был какой-то неведомый нам эксперимент. Имеет право. Чай не эстафета и не Олимпиада
12:51