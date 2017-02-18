18:15 | БИАТЛОН

Тихонов подарил Шипулину шубу

0
0
0
0
3

Четырехкратный олимпийский чемпион, бывший президент СБР Александр Тихонов пришел в микст-зону после финиша мужской эстафеты чемпионата мира, чтобы подарить Антону Шипулину свою шубу. Российская команда завоевала первое золото мирового первенства-2017.

– Красавцы, что показали. Это просто здорово! Антон – красавец, – сказал Тихонов.

В ответ Шипулин отметил, что нужно заботиться о здоровье ветеранов, и вернул Тихонову шубу, пообещав принять подарок позже.

ЧМ. Мужская эстафета. Россия – чемпион!

 

0
0
0
0
3
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

Митюня

Его благородие мне жалует шубу со своего плеча: его на то барская воля, а твое холопье дело не спорить и слушаться. ------ Зачем тебе барский тулупчик? Ты и не напялишь его на свои окаянные плечища»

18:52

rusfed 2.0

Да уж, типа барин - холопу. Тихонов адекватен редко

18:43

Levbereg

Кто помнит когда Гринев подарил Пугачеву тулуп? Барин...Как-то некрасиво. Шипулин, что не может купить жене шубу? Ему она думаю вообще не нужна!И Губерниев заладил: "мужики", "мужики"!!! Он что наш Ростсельмаш насмотрелся? А вообще не ожидал!!! Парни молодцы. Видимо точно акклиматизация была долгой. Будем надеяться, что еще будут медали на этом ЧМ!!!

18:31

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ