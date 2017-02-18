Тихонов подарил Шипулину шубу

Четырехкратный олимпийский чемпион, бывший президент СБР Александр Тихонов пришел в микст-зону после финиша мужской эстафеты чемпионата мира, чтобы подарить Антону Шипулину свою шубу. Российская команда завоевала первое золото мирового первенства-2017.
– Красавцы, что показали. Это просто здорово! Антон – красавец, – сказал Тихонов.
В ответ Шипулин отметил, что нужно заботиться о здоровье ветеранов, и вернул Тихонову шубу, пообещав принять подарок позже.
ЧМ. Мужская эстафета. Россия – чемпион!
ТИХОНОВ ДАРИТ ШУБУ ШИПЕ АААААА pic.twitter.com/lUkCQDLnxw– ŁØŁØ (@Maxi_Sar) 18 февраля 2017 г.
Митюня
Его благородие мне жалует шубу со своего плеча: его на то барская воля, а твое холопье дело не спорить и слушаться. ------ Зачем тебе барский тулупчик? Ты и не напялишь его на свои окаянные плечища»
18:52
rusfed 2.0
Да уж, типа барин - холопу. Тихонов адекватен редко
18:43
Levbereg
Кто помнит когда Гринев подарил Пугачеву тулуп? Барин...Как-то некрасиво. Шипулин, что не может купить жене шубу? Ему она думаю вообще не нужна!И Губерниев заладил: "мужики", "мужики"!!! Он что наш Ростсельмаш насмотрелся? А вообще не ожидал!!! Парни молодцы. Видимо точно акклиматизация была долгой. Будем надеяться, что еще будут медали на этом ЧМ!!!
18:31