Тихонов подарил Шипулину шубу

Четырехкратный олимпийский чемпион, бывший президент СБР Александр Тихонов пришел в микст-зону после финиша мужской эстафеты чемпионата мира, чтобы подарить Антону Шипулину свою шубу. Российская команда завоевала первое золото мирового первенства-2017.

– Красавцы, что показали. Это просто здорово! Антон – красавец, – сказал Тихонов.

В ответ Шипулин отметил, что нужно заботиться о здоровье ветеранов, и вернул Тихонову шубу, пообещав принять подарок позже.

ЧМ. Мужская эстафета. Россия – чемпион!