Тихонов назвал причину перехода трех российских биатлонисток в сборную Украины

Экс-глава СБР Александр Тихонов​ объяснил, почему россиянки Екатерина Бек, Анастасия Рассказова и Оксана Москаленко приняли решение сменить российское спортивное гражданство на украинское. По словам легендарного спортсмена, в российском биатлоне сейчас много сложностей, который и стали причиной побега трех россиянок на Украину.

- Не получится ли с тремя эти россиянками такая же история, как с Анастасией Кузьминой и Дарьей Домрачевой, который принесли медали не России, а Словакии и Белоруссии?

- А ведь эти переходы Кузьминой и Домрачевой подписывал я сам. Тогда я был президентом СБР, шел тренерский совет. Обе спортсменки ничего на тот момент не показывали. Я спросил у Польховского, старшего тренера на тот момент, отпускать или нет Домрачеву.

Мне сказали, что она не представляет никакого интереса. А Кузьмина незадолго до того момента родила, и она была, мягко говоря, не в форме, как мне сказали. Я тогда сказал: "Уверяю вас, эти две спортсменки завоюют медалей больше, чем женская сборная на тот момент". Как итог – семь золотых медалей на двоих. А наши…

Считаю, что и эта тройка, отправившаяся в сборную Украины, станет потерей. Но поймите, люди убегают из-за проблем. В одном регионе чуть ли не бунт, спортсмены отказываются бежать, потому что им непонятна программа и нагрузки. По-моему, уже и сам Хованцев пожалел, что ввязался в эту кухню. К тому же денег нет, зарплаты не платятся, но это вы, наверное, и без меня знаете. Если не ошибаюсь, то до сих пор не рассчитались по долгам за сборы в Тюмени и Чайковском. В общем, полный бордель. А пафоса у правления СБР…

- Что по всей этой ситуации говорит ваш друг и глава федерации биатлона Украины Владимир Брынзак?

- А что он скажет? Мы общались с ним по телефону. Знаю, что они приезжали к нему, потом отправились в Белоруссию, но затем снова вернулись на Украину. У нас и так есть проблемы с биатлонистками, а тут мы еще троих теряем на ровном месте. А посмотрите, кто в какой сборной работает. За юношей теперь отвечает Сергей Тарасов, в прошлом он хороший спортсмен, но кем он только не работал…

Не понимаю, почему не привлекли Рощина Владимира Алексеевича, одного из самых грамотных специалистов в нашем биатлоне. Владимир Драчев (глава СБР. – Прим. "СЭ") просто никуда его не включил. Рощин с огромным опытом,работал 20 лет, а теперь всех лучших разогнали. Думаю, дело идет к внеочередной конференции по выборам нового главы СБР. (Дмитрий СОМОВ)