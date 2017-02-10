Тест "СЭ". Что бы вы сказали Фуркаду на финише?

30 лет за ЦСКА!
Господа из "СЭ", убедительная просьба к вам хоть как нибудь объяснять причины бана и реагировать на чаяния пользователей. Возьмите, наконец, пример с Пикабу, там всё очень чётко и доходчиво!
20:06
tornado-64
Антон-настоящий мужик!А Фуркад-просто истерик.Был гораздо лучшего мнения о нем.
19:40
акробат
как и предпологалось - СВИНЬЯ
19:10
adamantane'
Результат теста в моём случае: "Мы ещё встретимся, обязательно встретимся!"
18:56
А варианты ответов-то составлены с юмором). Некоторые - даже не с плоским.
18:55
Пух
Мартен - вы редиска)
18:47
"С-Э", не провоцируйте людей на фразы, за которые можно бан схлопотать!
18:42
ozozolio
Отписались умнейшие люди-наверное не фрацузы
18:40
740
Логинов умышленно полз по центру трассы, мешая четвертым сменам иностранным участникам, вот и нарвался....
18:36
marksan
заведеевский_____ Вы хоть читать научились? Опять ссылка на Макларена, который не указал НИ ОДНОЙ фамилии, понимая, что это грозит судом! Вы просто неграмотный дебил с дивана!
18:30
Смешной вопрос для нормального человека, занимавшегося спортом. Хамов никогда не любил - спорт и околоспорт (типа случившегося) - понятия несовместимые! Если кто-нибудь обратил внимание на отсутствие Фуркада в соревнованиях целую неделю (дескать хочу подготовиться к ЧМ), то это как раз то, что говорит о невозможности целый сезон обгонять всех ничего не глотая? Фантастика!
18:28
внеигры
апочему Логинов не уступил дорогу, у нас в школе учитель в таком случае заставлял палкой в задницу бить.И о Шипулине я думал лучше, а он с душком.
18:07
Краштест
Фуркад - ты СВИНЬЯ.
18:00
shu111
Koira И тебя туда же, тварь божия)
17:57
Айл би бэк Солнышко моё, подлость некоторых выдающихся европейских жителей недостойна реакции со стороны моего интеллекта. Только со стороны моих эмоций) Так что иди в парашу, дорогой товарищ!
ZL
Такого голосистого галльского петушка, да в печи бы приготовить. В мартеновской.
17:56
Koira
Шипулин и Логинов только и могут что языками чесать, лучше бы на гонках себя показывали. Фуркад молоток, нагинай допингеров.
17:54
Levbereg
30 лет за ЦСКА!
Айл би бэк - Ты вообще чьих будешь?
17:36
________________________
Наверно племянник внучатый Ибн Яйценюх?
17:40
Айл би бэк - Ты вообще чьих будешь?
17:36
Xen1um
Айл би бэк, сгинь отсюда, позорище.
17:32
Думаю, что ненужно нагнетать. Наши ребята уже показали, что могут за себя постоять в жизни. Теперь нужно доказывать на лыжне и на стрельбе!
17:31
механик39
Фуркаду надо сказать спасибо за борьбу с допингом .
17:29
refes
Скромнее надо быть, парень...
17:26
У меня резалт "Пойдём выйдем". ?
17:24
Bache Gabrielsen
Борзеешь, француз. На грубость нарываешься.
17:14
30 лет за ЦСКА!
Господа из "СЭ", убедительная просьба к вам хоть как нибудь объяснять причины бана и реагировать на чаяния пользователей. Возьмите, наконец, пример с Пикабу, там всё очень чётко и доходчиво!
20:06
tornado-64
Антон-настоящий мужик!А Фуркад-просто истерик.Был гораздо лучшего мнения о нем.
19:40
акробат
как и предпологалось - СВИНЬЯ
19:10
adamantane'
Результат теста в моём случае: "Мы ещё встретимся, обязательно встретимся!"
18:56
adamantane'
А варианты ответов-то составлены с юмором). Некоторые - даже не с плоским.
18:55
Пух
Мартен - вы редиска)
18:47
adamantane'
"С-Э", не провоцируйте людей на фразы, за которые можно бан схлопотать!
18:42
ozozolio
Отписались умнейшие люди-наверное не фрацузы
18:40
740
Логинов умышленно полз по центру трассы, мешая четвертым сменам иностранным участникам, вот и нарвался....
18:36
marksan
заведеевский_____ Вы хоть читать научились? Опять ссылка на Макларена, который не указал НИ ОДНОЙ фамилии, понимая, что это грозит судом! Вы просто неграмотный дебил с дивана!
18:30
marksan
Смешной вопрос для нормального человека, занимавшегося спортом. Хамов никогда не любил - спорт и околоспорт (типа случившегося) - понятия несовместимые! Если кто-нибудь обратил внимание на отсутствие Фуркада в соревнованиях целую неделю (дескать хочу подготовиться к ЧМ), то это как раз то, что говорит о невозможности целый сезон обгонять всех ничего не глотая? Фантастика!
18:28
внеигры
апочему Логинов не уступил дорогу, у нас в школе учитель в таком случае заставлял палкой в задницу бить.И о Шипулине я думал лучше, а он с душком.
18:07
Краштест
Фуркад - ты СВИНЬЯ.
18:00
shu111
Koira И тебя туда же, тварь божия)
17:57
shu111
Айл би бэк Солнышко моё, подлость некоторых выдающихся европейских жителей недостойна реакции со стороны моего интеллекта. Только со стороны моих эмоций) Так что иди в парашу, дорогой товарищ!
17:57
ZL
Такого голосистого галльского петушка, да в печи бы приготовить. В мартеновской.
17:56
Koira
Шипулин и Логинов только и могут что языками чесать, лучше бы на гонках себя показывали. Фуркад молоток, нагинай допингеров.
17:54
Levbereg
30 лет за ЦСКА! Айл би бэк - Ты вообще чьих будешь? 17:36 ________________________ Наверно племянник внучатый Ибн Яйценюх?
17:40
30 лет за ЦСКА!
Айл би бэк - Ты вообще чьих будешь?
17:36
Xen1um
Айл би бэк, сгинь отсюда, позорище.
17:32
Levbereg
Думаю, что ненужно нагнетать. Наши ребята уже показали, что могут за себя постоять в жизни. Теперь нужно доказывать на лыжне и на стрельбе!
17:31
механик39
Фуркаду надо сказать спасибо за борьбу с допингом .
17:29
refes
Скромнее надо быть, парень...
17:26
30 лет за ЦСКА!
У меня резалт "Пойдём выйдем". ?
17:24
Bache Gabrielsen
Борзеешь, француз. На грубость нарываешься.
17:14