17:00 | БИАТЛОН

Тест "СЭ". Что бы вы сказали Фуркаду на финише?

Сегодня. Хохфильцен. Мартен ФУРКАД (в центре) на тренировке за спинами Антона БАБИКОВА (слева) и Евгения ГАРАНИЧЕВА. Фото AFP Мартен ФУРКАД в Хохфильцене. Фото AFP
Сегодня. Хохфильцен. Мартен ФУРКАД (в центре) на тренировке за спинами Антона БАБИКОВА (слева) и Евгения ГАРАНИЧЕВА. Фото AFP
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Первая гонка чемпионата мира по биатлону завершилась оглушительным скандалом. Тест "СЭ" о том, как бы вы отреагировали на поведение Мартена Фуркада на финише и во время церемонии награждения.
 

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Как вы оцените поведение Мартена Фуркада во время смешанной эстафеты ЧМ-2017?
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КОММЕНТАРИИ (25)
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30 лет за ЦСКА!

Господа из "СЭ", убедительная просьба к вам хоть как нибудь объяснять причины бана и реагировать на чаяния пользователей. Возьмите, наконец, пример с Пикабу, там всё очень чётко и доходчиво!

20:06

tornado-64

Антон-настоящий мужик!А Фуркад-просто истерик.Был гораздо лучшего мнения о нем.

19:40

акробат

как и предпологалось - СВИНЬЯ

19:10

adamantane'

Результат теста в моём случае: "Мы ещё встретимся, обязательно встретимся!"

18:56

adamantane'

А варианты ответов-то составлены с юмором). Некоторые - даже не с плоским.

18:55

Пух

Мартен - вы редиска)

18:47

adamantane'

"С-Э", не провоцируйте людей на фразы, за которые можно бан схлопотать!

18:42

ozozolio

Отписались умнейшие люди-наверное не фрацузы

18:40

740

Логинов умышленно полз по центру трассы, мешая четвертым сменам иностранным участникам, вот и нарвался....

18:36

marksan

заведеевский_____ Вы хоть читать научились? Опять ссылка на Макларена, который не указал НИ ОДНОЙ фамилии, понимая, что это грозит судом! Вы просто неграмотный дебил с дивана!

18:30

marksan

Смешной вопрос для нормального человека, занимавшегося спортом. Хамов никогда не любил - спорт и околоспорт (типа случившегося) - понятия несовместимые! Если кто-нибудь обратил внимание на отсутствие Фуркада в соревнованиях целую неделю (дескать хочу подготовиться к ЧМ), то это как раз то, что говорит о невозможности целый сезон обгонять всех ничего не глотая? Фантастика!

18:28

внеигры

апочему Логинов не уступил дорогу, у нас в школе учитель в таком случае заставлял палкой в задницу бить.И о Шипулине я думал лучше, а он с душком.

18:07

Краштест

Фуркад - ты СВИНЬЯ.

18:00

shu111

Koira И тебя туда же, тварь божия)

17:57

shu111

Айл би бэк Солнышко моё, подлость некоторых выдающихся европейских жителей недостойна реакции со стороны моего интеллекта. Только со стороны моих эмоций) Так что иди в парашу, дорогой товарищ!

17:57

ZL

Такого голосистого галльского петушка, да в печи бы приготовить. В мартеновской.

17:56

Koira

Шипулин и Логинов только и могут что языками чесать, лучше бы на гонках себя показывали. Фуркад молоток, нагинай допингеров.

17:54

Levbereg

30 лет за ЦСКА! Айл би бэк - Ты вообще чьих будешь? 17:36 ________________________ Наверно племянник внучатый Ибн Яйценюх?

17:40

30 лет за ЦСКА!

Айл би бэк - Ты вообще чьих будешь?

17:36

Xen1um

Айл би бэк, сгинь отсюда, позорище.

17:32

Levbereg

Думаю, что ненужно нагнетать. Наши ребята уже показали, что могут за себя постоять в жизни. Теперь нужно доказывать на лыжне и на стрельбе!

17:31

механик39

Фуркаду надо сказать спасибо за борьбу с допингом .

17:29

refes

Скромнее надо быть, парень...

17:26

30 лет за ЦСКА!

У меня резалт "Пойдём выйдем". ?

17:24

Bache Gabrielsen

Борзеешь, француз. На грубость нарываешься.

17:14

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