Татьяна Акимова: "Выступать плечом к плечу с выдающимися соперницами – всю жизнь было моей мечтой"

Победитель спринта на этапе Кубка мира в Нове-Место Татьяна Акимова в интервью "СЭ" рассказала, что всегда мечтала соревноваться плечом к плечу с выдающимися соперницами. Также она отметила, что даже не испытывает пока усталости и хочет выступать еще и еще.

– Если честно, я до сих пор не могу до конца поверить в ту победу в Нове-Место, - призналась Акимова. - Даже когда тренеры на дистанции на заключительном круге гнали меня и кричали, что иду первой, я не поверила. Точнее, думала, что номер в серединке и меня еще не раз обойдут. Не мечтала даже о призовом месте, не говоря уж о победе. Просто решила: раз я иду первой хотя бы в первой половине стартового протокола, надо это не упустить.

– Показалось, что два призовых места подряд в Нове-Место изменили вашу психологию. Например, теперь в масс-старте вы не стесняетесь выйти в лидеры, пусть пока это не всегда выливается в конечный результат?

– В Нове-Место был мой первый в жизни масс-старт на Кубке мира. Я проснулась утром с огромной радостью, было ощущение, словно у меня целый вагон сил. Я вообще люблю контактные гонки, а уж на таком уровне, плечом к плечу с выдающимися соперницами – это же всю жизнь было моей мечтой. И вот в этом году она начала сбываться. Когда очередной этап Кубка мира заканчивается, мне даже жаль. Хочется выступать еще и еще. Даже усталости пока не чувствую.

Полное интервью Акимовой