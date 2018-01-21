16:02 | Биатлон

Татьяна Акимова: "В пробку попала и пришлось пешком идти"

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Россиянка Татьяна Акимова, занявшая 30-е место в масс-старте на этапе Кубка мира в Антерсельве, отметила, что попала в пробку. 

- Мы приехали на тренировку, мы пошли покататься чуть-чуть классикой. А потом мне сказали, что все-таки попадаю в резерв, - цитирует Калашников Media Акимову. - Хотя у меня еще вчера вечером было ощущение, что я могу попасть. Но тренеры посчитали не так и отправили меня на тренировку. Я успела немного покататься, зарядка, только здесь больше психологическое давление. Надо быстро все успеть, я еще в пробку попала и пришлось пешком идти. Уже время поджимало.

Я пристрелялась, все нормально было. Не знаю, с чем промахи связаны, может сменилась поправка. Трибуны по всей дистанции кричали и очень сильно поддерживали. Меня это очень поддержало.

Дополнительная информация

https://kalashnikov.media/media/videolibrary/4521966?utm=sportexpress

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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Бен Ричардс

Пока шла пешком,устала, поэтому бежать уже не было сил.

20:13

Доктор со стажем

Акимова :" Товарищи! Главное - не победа, главное - участие, хорошо, что я застрявши в снежной пробке через 5 мин. из неё вылезла!"

19:00