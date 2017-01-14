Татьяна Акимова: "В преследовании буду биться, делать все возможное"

Россиянка Татьяна Акимова после спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Рупольдинге отметила, что чувствовала себя нормально, передает спецкор "СЭ" Наталья МАРЬЯНЧИК. Акимова допустила один промах на огневых рубежах, но проиграла лидирующей Кайсе Мякяряйнен более полутора минут.

– Обидно было на стрельбе, я совсем немного недоработала, – сказала Акимова. – Но сильных ошибок, как допустила на эстафете, в этот раз не было. Ход мне сегодня понравился, хорошо работалось и терпелось. Физически чувствовала себя нормально. Единственное, снег шел целую ночь, трасса была мягкой и в некоторых местах я зарывалась. Во время пристрелки снегопад был вообще сильный, но потом, во время гонки почти прекратился. В преследовании буду биться, делать все возможное.