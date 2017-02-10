Татьяна Акимова: "В Хохфильцене нельзя промахиваться"

Россиянка Татьяна Акимова после спринта на чемпионате мира-2017 в Хохфильцене заявила, что недовольна итогом гонки. Она посетовала, что допустила промах.

– Я расстроилась, здесь нельзя промахиваться, – сказала Акимова во флеш-интервью. – Я допустила ошибку. Тяжелая погода, сегодня тепло, было нелегко бежать.

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