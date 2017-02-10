17:44 | БИАТЛОН

Татьяна Акимова: "В Хохфильцене нельзя промахиваться"

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Россиянка Татьяна Акимова после спринта на чемпионате мира-2017 в Хохфильцене заявила, что недовольна итогом гонки. Она посетовала, что допустила промах.

– Я расстроилась, здесь нельзя промахиваться, – сказала Акимова во флеш-интервью. – Я допустила ошибку. Тяжелая погода, сегодня тепло, было нелегко бежать.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Zlon

Расстроилась? Сделай себе шоппинг-терапию, массаж..ну там не знаюж сходи в бассейн поплавай. А биатлон тебе зачем? От него одни расстройства.

19:58

marksan

СЭ стал гнобить правду? Таня! А где можно промахиваться? На каком стрельбище? Оборжаться можно от названии статьи!

18:21

marksan

Оборжался - "в Хохпильцене нельзя промахиваться"! Таня! А где можно? Будьте ближе к своим болельщикам и не гоните "пургу"!

18:19

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Материалы других СМИ