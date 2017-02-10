Татьяна Акимова: "В Хохфильцене нельзя промахиваться"

Россиянка Татьяна Акимова после спринта на чемпионате мира-2017 в Хохфильцене заявила, что недовольна итогом гонки. Она посетовала, что допустила промах.
– Я расстроилась, здесь нельзя промахиваться, – сказала Акимова во флеш-интервью. – Я допустила ошибку. Тяжелая погода, сегодня тепло, было нелегко бежать.
Zlon
Расстроилась? Сделай себе шоппинг-терапию, массаж..ну там не знаюж сходи в бассейн поплавай. А биатлон тебе зачем? От него одни расстройства.
19:58
marksan
СЭ стал гнобить правду? Таня! А где можно промахиваться? На каком стрельбище? Оборжаться можно от названии статьи!
18:21
marksan
Оборжался - "в Хохпильцене нельзя промахиваться"! Таня! А где можно? Будьте ближе к своим болельщикам и не гоните "пургу"!
18:19