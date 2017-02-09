18:51 9 февраля | БИАТЛОН

Татьяна Акимова: "Удалось разложить свои силы по дистанции"

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Россиянка Татьяна Акимова после смешанной эстафеты на чемпионате мира в Хохфильцене отметила, что ей удалось разложить силы по дистанции. По ее словам, она также смогла справиться с волнением.

– Конечно, тут я испытываю волнение, переживаю. Сегодня получилось от этого абстрагироваться. Об отставании я не думала, – цитирует Акимову официальный сайт СБР. – На тот момент мне нужно было делать свою работу. Сложно сегодня было пройти рубежи и дойти последний круг. Он всегда дается тяжело. Мне удалось разложить свои силы по дистанции. Год назад последний круг я прошла довольно-таки тяжело. Этот прошлогодний опыт многое мне дал, я отталкивалась от него.

Дополнительная информация

http://biathlonrus.com/news/2017/57110/

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